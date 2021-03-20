Республиканка Лумер уверена, что Харрис займет место Байдена через 3 месяца

Вашингтон, 20 марта. Вице-президент США Камала Харрис займет пост главы государства в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявила активистка-республиканка и политик Лора Лумер.

Дистанционная перепалка между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным привлекла повышенное внимание общественности в последние несколько дней. Американские политики и эксперты не поддержали оскорбительные заявления главы государства в адрес Москвы. Лумер уверена, что Харрис сменит Байдена максимум через три месяца.

«Камала теперь за главного», — написала активистка в Telegram-канале.

Пресс-секретарь Белого дома выступит с соответствующим заявлением, допустила Лумер. Американский конгрессмен Мэтт Гетц ранее высмеял Байдена за уклонение от разговора с Путиным в прямом эфире и пошутил про Харрис. Вице-президент при рукопожатии проверяет пульс руководителя, иронично отметил политик.