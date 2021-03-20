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В Sohu рассказали, почему российские подлодки проекта «Борей» заставят замолчать Вашингтон

В Sohu рассказали, почему российские подлодки проекта «Борей» заставят замолчать Вашингтон

Пекин, 20 марта. Россия приложила много усилий для создания стратегических атомных подлодок проекта 955А «Борей». Именно эти субмарины могут стать проблемой для США.

Будущие корабли проекта 955А будут носить названия «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Планируется, что их оснастят новейшими корабельными радиоэлектронными системами. На данный момент на вооружении ВМФ РФ числятся три субмарины данного проекта. Москва рассчитывает на получение в распоряжение войск десяти кораблей «Борей», отметили авторы китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Обозреватели полагают, что возведение такого числа данных атомных подлодок станет проблемой для Соединенных Штатов. «Бореи» заставят Вашингтон «замолчать и вести себя тихо», потому что Россия продемонстрирует свое превосходство в море.

«Пока атомные подводные лодки 955 находится под водой, Соединенным Штатам приходится молчать», – констатировали в Sohu.

Также авторы напомнили о том, что на данный момент в состав Северного флота еще входит подводная лодка «Князь Владимир», которая отличается завидной скрытностью и бесшумностью, а также «Ясень» с мощными крылатыми ракетами.

Ранее стало известно, что канадские эксперты назвали подлодку «Борей» российским «морским монстром».

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