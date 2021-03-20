Журналист Лукьянов: слова Байдена во времена былой дипломатии привели бы к демаршам

Москва, 20 марта. Высказывания президента США Джо Байдена в адрес России могли бы привести к серьезным демаршам, если бы это происходило во времена прежних норм дипломатии.

Такое мнение касательно недавних заявлений американского лидера выразил журналист и глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его словам, сейчас все привыкли к стилистике дипломатии соцсетей, в которых можно «нести что угодно».

«Раньше по прежним нормам я не знаю, что должно было последовать... если не война, то какие-то очень серьезные демарши», — сказал Лукьянов.

Журналист уточнил, что слова и поступки некоторых политиков могут сильно расходиться, а их главное дело заключается в запуске «дымовых завес».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал об извинениях американских граждан за заявления Вашингтона в сторону Москвы.