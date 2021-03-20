Обнаженная женщина в прямом эфире швырнула кирпич в румынскую телеведущую

Бухарест, 20 марта. Раздетая женщина напала на популярную румынскую ведущую Мирелу Вайду в прямом эфире телеканала Antena 1. Видео с моментом нападения опубликовано на Youtube-аккаунте канала.

Голая женщина во время выступления Вайду вбежала на площадку и кинула в телеведущую предмет, похожий на камень. Правоохранители оперативно задержали нападавшую. Телеканал подтвердил произошедшее на своем сайте. По их словам, ведущая не пострадала. Злоумышленнице удалось пробраться на съемочную площадку с куском кирпича через незапертую дверь.

Сотрудники канала вызвали правоохранителей и медиков. По их информации, обнаженную женщину недавно выписали из психиатрической больницы. Предположительно, ее снова заберут на лечение. Расследование продолжается.

Еще одно нападение недавно произошло в Сан-Франциско. Женщина распылила перцовый баллончик в таксиста. До этого пассажирка оскорбляла водителя и специально кашляла на него, сообщал ФАН.