Встреча СБ ООН по Крыму свидетельствует о большом интересе к полуострову в мире

Симферополь, 20 марта. Неформальная встреча Совета Безопасности ООН по Крымскому полуострову говорит о большом интересе к региону на международной арене, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Встреча по «формуле Арриа», в которой в режиме онлайн приняли участие представители крымской общественности, состоялась 17 марта​​​. По словам Аксенова, возможность быть услышанными на этой площадке является важным шагом на пути к мировому признанию выбора крымчан, который был сделан в 2014 году. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Это уже вторая встреча с участием крымчан<...>Тот факт, что в дискуссии приняли участие десятки стран, свидетельствует о повышенном интересе к Крыму в мире, о желании узнать правду о жизни на полуострове», — подчеркнул глава полуострова.

Помимо этого, Аксенов поблагодарил общественных деятелей, студентов, преподавателей, участвующих в дискуссии. Он отметил, что представители США, Великобритании и ряда других государств не задали ни одного вопроса участникам из Крыма.

Ранее крымчанин Станислав рассказал, как к его семье стали относиться родственники, проживающие на Украине, после решения остаться жить на полуострове.