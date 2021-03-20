Ростовский зоопарк опубликовал фото «лесных людей»

Ростов-на-Дону, 20 марта. Орангутаны Киран и Цезарь из Ростовского зоопарка умилили подписчиков аккаунта зверинца во «ВКонтакте». Сотрудники рассказали о характерах животных и их отношениях.

Не обошлось и без маленькой исторической справки. Оказалось, что слово «орангутан» происходит от малайского Orang Hutan, что означает «лесной человек».

Самцы, которые живут в Ростовском зоопарке, очень разные по темпераменту: Цезарь — более активный, а Киран — послушный и скромный.

Летом они живут в соседних павильонах и относятся друг к другу без агрессии, а наоборот — с любопытством. Цезарь даже угощал Кирана виноградом.

Ранее ФАН сообщал о прибавлении в зоопарке санатория «Октябрьский» в Сочи, где у южноамериканских лам появился на свет детеныш. Родившуюся девочку назвали Мартой.