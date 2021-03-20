Американские ученые доказали пользу перерывов на работе

Вашингтон, 20 марта. Сотрудники, периодически отвлекающиеся от работы, более вовлечены в свою деятельность и не так быстро устают, выяснили ученые из Университета Северной Каролины (США).

Специалисты провели анализ поведения двух групп офисных работников, среди них 98 человек из США и 222 из Южной Кореи. Участники делились о качестве своего сна и общем уровне усталости. Американские исследователи также хотели узнать, как влияет плохой ночной сон на частоту небольших перерывов в течение рабочего дня.

Уставшие уже с утра сотрудники больше отвлекались от работы, чем их коллеги. Однако короткие эпизоды отдыха снижали общую усталость и увеличивали вовлеченность в деятельность. Одним из преимуществ таких перерывов ученые назвали свободу выбора сотрудника — отдыхать ему или нет. Работодатели не смогут полностью контролировать этот период.

Ранее главный невролог Московской области Ренат Богданов назвал самые распространенные среди офисных работников заболевания. Они могут возникать из-за стресса и гиподинамии.