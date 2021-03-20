Студия Red Candle Games приступила к разработке новой игры в жанре экшен-платформер

Тайбэй, 20 марта. Скандально известная студия из Тайваня Red Candle Games продемонстрировала первые кадры своего экшен-платформера. Проект находится на ранней стадии разработки.

Тайваньская студия Red Candle Games приступила к разработке своей новой компьютерной игры. Об этом авторы сообщили на своей странице в социальной сети Twitter.

В этот раз разработчики решили отступить от привычного для них жанра «хоррор» и создать платформенный боевик. На видеопрезентации проекта видно, что игра выполнена в нарисованной стилистике, вдохновленной культурой стран Азии. Никаких подробностей об игре в студии не озвучили, однако подчеркнули, что разработка началась недавно.

Red Candle Games получила скандальную известность после выхода игры Devotion. Она вызвала возмущение у китайских геймеров. В игре были обнаружены многочисленные оскорбительные изображения с пародией на лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что японская компания Sony может выпустить собственную портативную консоль. Устройство PSP 5G должно составить конкуренцию приставке Nintendo Switch.