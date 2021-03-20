Популярный у россиян напиток оказался опасным для здоровья

Москва, 20 марта. Пользующийся огромным спросом среди россиян чай может быть опасен для здоровья, хотя этот напиток принято считать одним из самых полезных для организма.

В некоторых случаях чай может оказаться вредным для человека. В его состав входят определенные вещества, которые могут отрицательно отразиться на самочувствии людей. Несмотря на то, что чай общепризнанно считается полезным, в этом напитке содержится теин.

Это вещество относится к разновидностям чайного кофеина. Из-за этого горячий напиток может представлять угрозу для здоровья, поскольку его употребление может провоцировать повышение артериального давления. Хотя влияние чая на этот показатель не так уж велико в сравнении с кофе.

Специалисты считают, что чай негативно отражается только на давлении в сосудах головного мозга или в сосудах почек. Однако тем, кто страдает проблемами повышенной чувствительности к кофеину, следует проявлять большую осторожность в отношении этого напитка.

Доктор Мясников тем временем рассказал, почему гипертоникам и сердечникам можно пить чай и кофе. По его словам, эти напитки не наносят урона организму так, как это делают фруктовые соки или газировка.