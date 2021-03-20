Экс-глава Национальной разведки США: НЛО могут принадлежать России и Китаю

Вашингтон, 20 марта. Военные США довольно часто сталкиваются с неопознанными летающими объектами. Такое заявление сделал бывший глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

По его словам, НЛО действительно существуют, так как американские военные неоднократно сталкивались с ними в воздушном пространстве Земли, передает «ПолитРоссия».

Рэтклифф отметил, что обнаруженные летающие корабли имеют необъяснимое происхождение: в США до сих пор не смогли разобраться, какие технологии используются для данных объектов. Но при этом он подчеркнул, что НЛО могли преодолевать звуковой барьер без ударной волны.

При этом экс-глава разведслужбы США не стал исключать вариант, при котором за созданием неопознанных летающих объектов могут стоять Россия или Китай.

Также Рэтклифф сообщил, что в прошлом году он занимался сбором информации о встречах с НЛО, но был вынужден оставить данную работу, так как покинул свою должность. Однако он пообещал журналистам рассказать об этой теме больше, когда собранная информация будет рассекречена.

Стоит отметить, что ранее стало известно о планах США разработать новый самолет, который сможет функционировать «в соответствии с технологиями НЛО».