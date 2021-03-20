Политолог Косырев рассказал о «битве ценностей» в США

Москва, 20 марта. Внутренняя борьба за американские ценности сказывается и на внешнеполитической ситуации в США. Об этом рассказал политолог и журналист Дмитрий Косырев.

Эксперт прокомментировал заголовки в американских СМИ, которые говорят о войне и новых угрозах. По мнению Косырева, проблема находится гораздо глубже и никому не придет в голову нападать на Соединенные Штаты.

«Спор закапывается под самый фундамент — под смысл существования США и Запада в целом», — констатировал политолог.

Журналист обратил внимание на публикации местных изданий, которые говорят о «битве ценностей» великих держав. Косырев задался вопросом, контролируют ли демократы данную проблему в собственной стране. США ведут борьбу без посторонней помощи, резюмировал политолог.

Издание The Washington Post ранее выразило беспокойство насчет действий Белого дома в отношении РФ и КНР. Журналисты заволновались из-за дипломатического подхода США к этим странам.