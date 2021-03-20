Инвесторам перечислили пять шагов, которые помогут защитить средства

Москва, 20 марта. Финансовые аналитики выделили пять шагов, которые могут предпринять инвесторы, чтобы защитить свои денежные средства.

Основная задача инвестора — сохранить и приумножить вложенные средства. Эксперты назвали пять правил, соблюдение которых как минимум поможет сохранить произведенные вложения. Во-первых, рекомендуется создать резерв, откладывая часть денег консервативно. Например, есть возможность инвестировать в облигации или депозиты, передает РБК.

Во-вторых, необходимо четко определить рыночную стратегию. Долгосрочные инвесторы могут спокойно противостоять волатильности рынка. В-третьих, следует разнообразить портфель. Он должен состоять из разных продуктов: акций, недвижимости, драгоценных металлов.

Кроме того, важно проанализировать активы в портфеле. Если аналитики предсказывают «медвежий» тренд, нужно повторно изучить акции, убрав слишком рискованные. Наконец, следует внимательнее присмотреться к дивидендным активам. С помощью акций можно компенсировать потерю стоимости инвестиционного портфеля, резюмировал финансовый эксперт Игорь Файнман.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов ранее сообщил, что создание конвейера поддержки растущих и перспективных компаний с их последующим выходом на IPO может способствовать росту российской экономики.