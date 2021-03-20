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Экономика

Инвесторам перечислили пять шагов, которые помогут защитить средства

Инвесторам перечислили пять шагов, которые помогут защитить средства

Москва, 20 марта. Финансовые аналитики выделили пять шагов, которые могут предпринять инвесторы, чтобы защитить свои денежные средства.

Основная задача инвестора — сохранить и приумножить вложенные средства. Эксперты назвали пять правил, соблюдение которых как минимум поможет сохранить произведенные вложения. Во-первых, рекомендуется создать резерв, откладывая часть денег консервативно. Например, есть возможность инвестировать в облигации или депозиты, передает РБК.

Во-вторых, необходимо четко определить рыночную стратегию. Долгосрочные инвесторы могут спокойно противостоять волатильности рынка. В-третьих, следует разнообразить портфель. Он должен состоять из разных продуктов: акций, недвижимости, драгоценных металлов.

Кроме того, важно проанализировать активы в портфеле. Если аналитики предсказывают «медвежий» тренд, нужно повторно изучить акции, убрав слишком рискованные. Наконец, следует внимательнее присмотреться к дивидендным активам. С помощью акций можно компенсировать потерю стоимости инвестиционного портфеля, резюмировал финансовый эксперт Игорь Файнман.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов ранее сообщил, что создание конвейера поддержки растущих и перспективных компаний с их последующим выходом на IPO может способствовать росту российской экономики.

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