Пекин, 20 марта. Агрессивное поведение Запада по отношению к РФ может спровоцировать непредсказуемые последствия. К такому выводу пришли авторы издания China Global Television Network.

Страны-члены «Большой семерки» допустили введение новых санкций против России. По мнению китайских журналистов, такой шаг может обернуться полным разрывом диалога между Москвой и Брюсселем.

Авторы публикации также обратили внимание, что в восточной части Евросоюза укоренились антироссийские настроения, которые соответствуют десятилетиям американского влияния.

Ранее сообщалось, что новый санкционный список Европейского союза будет утвержден на встрече 22 марта.