Певица Вика Цыганова рассказала о неудачной попытке искусственного оплодотворения

Москва, 20 марта. Певица-шансонье Виктория Цыганова уже 30 лет счастлива в браке с бизнесменом Вадимом Цыгановым. Но любящим друг друга супругам так и не довелось познать радость воспитания детей.

Пара рассматривала альтернативные способы оплодотворения. После 40 лет Цыганова готовилась к процедуре ЭКО, но она не состоялась. Певица уверена, что им с мужем не дано быть родителями, поэтому неудачу с искусственным оплодотворением она восприняла как знак. По ее словам, этот способ забеременеть противоречит законам природы.

Цыганова также не поддерживает идею суррогатного материнства. Певица считает, что после этого ее отношения с мужем могли испортиться. Союз с Вадимом Цыгановым у знаменитости неизменно остается в приоритете. Об этом певица заявила в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Шансонье ранее говорила журналистам, что причиной ее бесплодия стала страшная авария, в которую она попала в восьмидесятых в Болгарии. Тогда звезда получила множество травм, после чего многие годы страдала от эпилепсии.