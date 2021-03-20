«Любовница» Михаила Ефремова хочет отсудить более 300 тысяч рублей

Москва, 20 марта. Актриса Дарья Белоусова, которую считают любовницей отбывающего наказание артиста Михаила Ефремова, судится из-за денег, принадлежавших актеру.

О Белоусовой общественность узнала после смертельного ДТП, виновником которого стал Ефремов. Она приезжала на место аварии, и именно к Белоусовой направился артист после происшествия.

Ефремов и его «любовница» снимали квартиру, но хозяйка выселила актрису, как только случилась смертельная авария с участием артиста. При этом владелица не вернула страховой депозит и 177 тысяч рублей за два месяца проживания. Таким образом хозяйка решила компенсировать ущерб от жильцов.

Женщина утверждает, что Ефремов и Белоусова разгромили квартиру, сломали унитаз и бытовую технику, а также разбили окно. Кроме того, из съемного жилья пропал пылесос. Убытки владелица квартиры оценила в 365 тысяч рублей. Поскольку договор был оформлен на Белоусову, сейчас она судится с хозяйкой, чтобы вернуть деньги. При этом коллеги Ефремова считают, что аренду оплачивал именно актер, сообщается в программе «Ты не поверишь!».

Актер Антон Шагин ранее рассказал, как работал вместе с Ефремовым до смертельной аварии. Артисты снимались в приключенческой комедии «Конек-Горбунок».