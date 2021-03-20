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«Любовница» Михаила Ефремова хочет отсудить более 300 тысяч рублей

«Любовница» Михаила Ефремова хочет отсудить более 300 тысяч рублей

Москва, 20 марта. Актриса Дарья Белоусова, которую считают любовницей отбывающего наказание артиста Михаила Ефремова, судится из-за денег, принадлежавших актеру.

О Белоусовой общественность узнала после смертельного ДТП, виновником которого стал Ефремов. Она приезжала на место аварии, и именно к Белоусовой направился артист после происшествия.

Ефремов и его «любовница» снимали квартиру, но хозяйка выселила актрису, как только случилась смертельная авария с участием артиста. При этом владелица не вернула страховой депозит и 177 тысяч рублей за два месяца проживания. Таким образом хозяйка решила компенсировать ущерб от жильцов.

Михаил Ефремов

Женщина утверждает, что Ефремов и Белоусова разгромили квартиру, сломали унитаз и бытовую технику, а также разбили окно. Кроме того, из съемного жилья пропал пылесос. Убытки владелица квартиры оценила в 365 тысяч рублей. Поскольку договор был оформлен на Белоусову, сейчас она судится с хозяйкой, чтобы вернуть деньги. При этом коллеги Ефремова считают, что аренду оплачивал именно актер, сообщается в программе «Ты не поверишь!».

Актер Антон Шагин ранее рассказал, как работал вместе с Ефремовым до смертельной аварии. Артисты снимались в приключенческой комедии «Конек-Горбунок».

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