Белгородца заподозрили в краже из магазина двух банок черной и красной икры

Белгород, 20 марта. Сотрудники магазина обратились в правоохранительные органы после того, как во время инвентаризации выявили недостачу двух банок черной и красной икры.

Полицейские установили личность подозреваемого вора, им оказался 38-летний житель Белгорода. Предположительно, злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя и, воспользовавшись тем, что продавцов не оказалось рядом, забрал две банки деликатеса и ушел.

Теперь любителю икры грозит до двух лет лишения свободы. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Сотрудники полиции задержали омича, подозреваемого в краже телефона у умершего военнослужащего, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина скончался во время пробежки на спортивной площадке.