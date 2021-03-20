Китайские археологи нашли более 500 артефактов на руинах Саньсиндуй

Пекин, 20 марта. Крупные археологические открытия сделали китайские ученые во время раскопок на руинах Саньсиндуй. Среди них шесть жертвенных ям и более 500 реликвий.

Археологи во время раскопок в полной мере применяли современные технологии. Они позволяют обеспечить сохранность артефактов, а также рационально управлять новыми сведениями и материалами. Об этом рассказал заместитель главы Национальной администрации культурного наследия Китая Сун Синьчао.

Проект являлся междисциплинарным сотрудничеством. Он сочетал археологические исследование и защиту культурных объектов. Основные находки позволят улучшить понимание культуры Саньсиндуй. Кроме того, ученые дополнят знания о развитии региона в бассейне реки Янцзы. Местное правительство будет заниматься охраной памятников, организовывать выставки артефактов, чтобы повысить доступность истории для широкой публики.

До этого археологи в Бельгии нашли древнеримский тракт. Его существование упоминалось в письменных источниках. Это важнейшая дорога, которая проходила от современного Антверпена к легионерскому лагерю.