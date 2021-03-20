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Китайские археологи нашли более 500 артефактов на руинах Саньсиндуй

Китайские археологи нашли более 500 артефактов на руинах Саньсиндуй

Пекин, 20 марта. Крупные археологические открытия сделали китайские ученые во время раскопок на руинах Саньсиндуй. Среди них шесть жертвенных ям и более 500 реликвий.

Археологи во время раскопок в полной мере применяли современные технологии. Они позволяют обеспечить сохранность артефактов, а также рационально управлять новыми сведениями и материалами. Об этом рассказал заместитель главы Национальной администрации культурного наследия Китая Сун Синьчао.

Проект являлся междисциплинарным сотрудничеством. Он сочетал археологические исследование и защиту культурных объектов. Основные находки позволят улучшить понимание культуры Саньсиндуй. Кроме того, ученые дополнят знания о развитии региона в бассейне реки Янцзы. Местное правительство будет заниматься охраной памятников, организовывать выставки артефактов, чтобы повысить доступность истории для широкой публики.

До этого археологи в Бельгии нашли древнеримский тракт. Его существование упоминалось в письменных источниках. Это важнейшая дорога, которая проходила от современного Антверпена к легионерскому лагерю.

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