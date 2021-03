Алмазная лихорадка: зачем власти Зимбабве присваивают земли фермеров

Правительство Зимбабве выпустило постановление, предписывающее жителям общины Чилонга покинуть занимаемые земли. Освободившиеся территории якобы понадобились для выращивания кормовой люцерны.

Ассоциация юристов-экологов оспорила правомерность указа о выселении Чилонги. Однако граждане считают, что попытка властей присвоить территорию связана не с необходимостью наращивать производство люцерны, а с залежами алмазов, которые могут находиться на землях общины.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как правительство Зимбабве планировало обмануть собственных граждан, лишив их причитающейся доли от добычи алмазов.

Руководство Зимбабве приказало жителям общины Чилонга, расположенной в южной части провинции Масвинго, покинуть родные места. Соответствующее требование прописано в указе №50 от 26 февраля 2021 года.

Причиной для выселения послужил проект по выращиванию кормовой люцерны для нужд животноводческой фирмы Dendairy. Суммарно под действие документа попали 12 500 человек.

Столкнувшись с общественным возмущением, власти попытались прикрыть сомнительное с точки зрения закона постановление новым. Указ №63А от 9 марта 2021 года изменил цель высвобождения земель.

We welcome the decision by the Zim Gvnt to repeal S.I 50 of 2021 which ordered the people of #Chilonga in Chiredzi to vacate their ancestral land forthwith. We partnered with @CNRG to secured a Court Order against the Zim govt to stop the eviction of the without a Court order pic.twitter.com/FbXDRxTyTR