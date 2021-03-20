Алмазная лихорадка: зачем власти Зимбабве присваивают земли фермеров

Правительство Зимбабве выпустило постановление, предписывающее жителям общины Чилонга покинуть занимаемые земли. Освободившиеся территории якобы понадобились для выращивания кормовой люцерны.

Ассоциация юристов-экологов оспорила правомерность указа о выселении Чилонги. Однако граждане считают, что попытка властей присвоить территорию связана не с необходимостью наращивать производство люцерны, а с залежами алмазов, которые могут находиться на землях общины.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как правительство Зимбабве планировало обмануть собственных граждан, лишив их причитающейся доли от добычи алмазов.

Указ о выселении

Руководство Зимбабве приказало жителям общины Чилонга, расположенной в южной части провинции Масвинго, покинуть родные места. Соответствующее требование прописано в указе №50 от 26 февраля 2021 года.

Причиной для выселения послужил проект по выращиванию кормовой люцерны для нужд животноводческой фирмы Dendairy. Суммарно под действие документа попали 12 500 человек.

Столкнувшись с общественным возмущением, власти попытались прикрыть сомнительное с точки зрения закона постановление новым. Указ №63А от 9 марта 2021 года изменил цель высвобождения земель.

We welcome the decision by the Zim Gvnt to repeal S.I 50 of 2021 which ordered the people of #Chilonga in Chiredzi to vacate their ancestral land forthwith. We partnered with @CNRG to secured a Court Order against the Zim govt to stop the eviction of the without a Court order pic.twitter.com/FbXDRxTyTR — Southern Africa Human Rights Defenders Network (@SAHRDNetwork) March 18, 2021

Теперь они значились как территории, необходимые для создания ирригационной системы. Однако население деревни все равно обязали покинуть насиженные места. Ассоциация юристов-экологов Зимбабве (Zela) доказала в суде, что решение противоречит Конституции страны.

В итоге им удалось добиться полной отмены первоначального и последующего постановлений. Но победа жителей Чилонги не означает, что власти откажутся от планов освободить необходимый участок.

Люцерна как прикрытие

Компания Dendairy является одним из ведущих производителей молочных продуктов в государстве. Организация занимается поставкой продовольствия в школы, а с 2017 года начала и экспортные продажи.

I think Dendairy's one of the coolest companies in the country.

Bought ice-cream in Byo & wasn't satisfied with it. They delivered a replacement to my office in Harare.

They supply milk to my kid's school at subsidised price of $6/100ml & $12/200ml per TERM guys????@DendairySports pic.twitter.com/TclrSOoUox — Thandekile Moyo (@Mamoxn) October 18, 2018

Однако производственные мощности фирмы расположены в центральной части Зимбабве, в провинции Мидлендс, тогда как деревня Чилонга находится в провинции Масвинго, у юго-западных рубежей республики. Расстояние между этими точками составляет более 350 километров или примерно полстраны.

Легкость, с которой правительство изменило цель освобождения общинных земель с сельскохозяйственной на инфраструктурную, свидетельствует о том, что истинную причину инициативы власти в Хараре скрывают.

Алмазные недра Чилонги

Местные СМИ уверены, что после выселения деревни правительство могло организовать на данных землях добычу алмазов. Еще в середине прошлого века компания De Beers занималась в регионе соответствующими геологическими изысканиями.

В 2019–2020 годах местная фирма Aero Surv Zimbabwe при поддержке Xcalibur Airborne Geophysics провела аэромагнитную разведку, результаты которой показали наличие в районе общины Чилонга кимберлитовых пород, предполагающих богатые залежи алмазов.

Также большой экономический потенциал Зимбабве, особенно в горнодобывающей отрасли подтвердили эксперты российской Ассоциации экономического сотрудничества с африканскими государствами (АЭССА), Института Африки РАН, Фонда Росконгресс, инвестиционно-промышленной группы Vi Holding и Делового совета Россия — Зимбабве.

Согласно зимбабвийским законам, 51% акций в алмазных инвестициях зарезервирован за местными жителями. Однако, если их предварительно выселить, то когда в регионе «внезапно» обнаружатся россыпи драгоценных камней, делиться с фермерами не придется.

Благодаря общественному вниманию и активной работе СМИ незаконные действия удалось предотвратить. Тем не менее добыча алмазов — крайне доходный бизнес, а от правительства, которое хотело обманом лишить собственных граждан законной ренты, можно ожидать новых попыток нелегально присвоить необходимые территории.