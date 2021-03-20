Роспотребнадзор назвал ключ к победе над пандемией коронавируса

Москва, 20 марта. Эпидемиологическую обстановку удастся стабилизировать благодаря массовой вакцинации населения от коронавируса, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Показатели заболеваемости в России стремительно снижаются после запуска вакцинации 18 января. Охват вносит ключевой вклад в стабилизацию обстановки с пандемией коронавируса, считает замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора.

Поствакцинальный иммунитет – не единственная составляющая улучшения ситуации. На снижении уровня заболеваемости также сказываются естественные случаи заражения COVID-19, которые впоследствии формируют иммунитет. В настоящее время российские эксперты фиксируют закономерную фазу стабилизации, но это не исключает очередного роста новых случаев. Важно, чтобы коллективный иммунитет выработался у 60-70% населения.

Ранее сообщалось, что американские ученые исследовали влияние витамина D на иммунную систему человека. Элемент оказался способен снизить риск летального исхода при COVID-19.