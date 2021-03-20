Суд в Белоруссии признал экстремистскими два брестских Telegram-канала

Минск, 20 марта. Два брестских ресурса в Telegram признаны экстремистскими по решению суда, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Белоруссии.

Как уточнили в ведомстве, теперь пересылка информации из этих сообществ может повлечь административное наказание в виде общественных работ, ареста или штрафа.

«Такое решение суда Ленинского района Бреста вынесено 17 марта в отношении канала «Брест: Слухи и факты» и чата «Брест 97%"», — говорится в сообщении белорусского МВД.

По данным пресс-службы, Telegram-канал «Брест: Слухи и факты» является региональным ресурсом, авторы которого распространяют материалы о незаконных мероприятиях. В Telegram-чате «Брест 97%» принимают участие лица, призывающие к протестам.

Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал о предстоящем введении мер борьбы с протестными Telegram-ресурсами.