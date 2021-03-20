Кадры учений экипажей бомбардировщиков Ту-22М3 под Калугой появились в Сети

Калуга, 20 марта. Летно-тактические учения эскадрильи бомбардировщиков Ту-22М3 прошли на базе авиаполка дальней авиации под Калугой, сообщил командир авиационного полка полковник Вадим Белослюдцев.

Летчики дальних бомбардировщиков успешно справились с выполнением задач вывода военной техники из-под условного удара оппонента, а также прорывом противовоздушной обороны. Кроме того, военнослужащими был сымитирован ответный авиационный удар.

Тренировочный процесс прошел под руководством полковника Вадима Белослюдцева. Он отметил, что пристальное внимание было уделено качеству исполнения задач по полетам и работе инженерно-технического формирования, подготавливающего технику к вылету.

«В учениях были задействованы молодые офицеры, которые впервые в своей практики, принимали участие в подобных мероприятиях», – сообщил полковник.

Также он отметил, что благодаря аэрофотоснимкам местности удалось с необходимой точностью ознакомиться с районом, где проходили учения.

Ранее сообщалось, что военнослужащими Западного военного округа проводятся тактические тренировки в Калининградской области.