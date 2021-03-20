Украинская оппозиция раскритиковала решение властей по заводу «Мотор Сич»

Киев, 20 марта. Возвращение предприятия «Мотор Сич» в госсобственность приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны. Так заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кроме того, будет подорвано доверие к контрактам на поставки технологичной продукции, а сама Незалежная усилиями президента страны Владимира Зеленского будет окончательно загнана в нишу «сырьевого придатка», говорится в заявлении на сайте партии.

Оппозиционеры считают, что украинские власти используют незаконные и внесудебные методы, вводя в действие противоправные и антиконституционные, не подкрепленные доказательствами и фактами решения СНБО. Использование таких инструментов преследования инакомыслящих лишает Украину статуса правового государства, уверена оппозиционная политсила.

Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций и все имущество АО «Мотор Сич». При этом авиастроительное предприятие продолжит свою работу, отметили в Службе безопасности Украины.