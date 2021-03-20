Мечтающая о детях Виктория Цыганова объяснила отсутствие наследников

Москва, 20 марта. Звезда русского шансона Виктория Цыганова в эфире программы «Секрет на миллион» поделилась личной драмой. Певица объяснила, почему более чем за 30 лет брака она не родила ребенка.

Во время первых зарубежных гастролей автобус артистки попал в аварию. Транспортное средство перевернулось, исполнительница получила множество травм. Спустя примерно месяц после происшествия у Цыгановой случился первый приступ эпилепсии. Впоследствии они продолжались в течение 15 лет.

Певица не исключает, что именно из-за недуга не может иметь детей, хотя официального вердикта врачей касательно влияния эпилепсии на возможность забеременеть не было. Более того, медики даже не ставили Цыгановой диагноз «бесплодие».

Знаменитость призналась, что всегда хотела иметь большую семью. В детстве она мечтала стать матерью десятерых наследников, однако в браке с поэтом и дизайнером Вадимом Цыгановым у нее не было ни одного случая беременности. Цыганова обращалась к специалистам, которые признали, что бывают такие ситуации «одна на тысячу», когда супруги «несовместимы». Прежние обследования не выявили никаких отклонений ни у певицы, ни у ее мужа.

Цыганова не стала скрывать, что периодами очень страдала от невозможности стать матерью, но загруженный график и необъятная любовь к супругу спасали ее. Артистка не унывает и надеется на лучшее.

«Думаю, что у нас все еще впереди, может быть. В плане того, что всегда можно взять ребенка, но это тоже очень сложно», — добавила исполнительница.

В рамках программы Виктория Цыганова также затронула вопрос своих пенсионных выплат, размер которых составляет всего 11 тысяч рублей. Этой суммы певице хватает только на поход к парикмахеру.