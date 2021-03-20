Крымчанин украл инструменты из храма и спрятал их на кладбище

Симферополь, 20 марта. Житель Феодосии украл из храма строительные инструменты и спрятал их в кустах на кладбище. Правоохранители задержали подозреваемого.

Предполагаемый вор входил в состав строительной бригады, которая проводила ремонтные работы на территории храма. Следствие считает, что подозреваемый увидел электрооборудование, оставленное без присмотра, похитил его и припрятал на кладбище неподалеку.

Сотрудник храма сообщил о пропаже в правоохранительные органы. Полицейские задержали по подозрению в краже 30-летнего жителя Феодосии. Мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело за кражу. Суд избрал меру пресечения крымчанину в виде подписки о невыезде.

Недавно в украинской Виннице преступники разгромили уличный туалет ради 100 гривен. Грабители взломали металлическую коробку для сбора денег. В настоящее время их разыскивает полиция, сообщал ФАН.