Итальянская компания Pagani представила новый трековый суперкар Huayra R

Рим, 20 марта. Автокомпания из Италии презентовала наиболее экстремальную версию суперкара Huayra. Стоимость автомобиля начинается от 2,6 млн евро, что приравнивается почти к 230 млн рублей.

Новинка будет выпущена лимитированным тиражом в количестве 30 экземпляров. Создана такая машина исключительно для езды по треку — выезд на общественные дороги на этом автомобиле запрещен, сообщает Autonews.

Суперкар Pagani Huayra R оснащен новым атмосферным агрегатом с отдачей 850 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Он стал не только мощнейшим, но и легчайшим авто итальянской компании — в основе модели лежит сверхлегкий и прочный монокок из карбона и титана, за счет чего масса суперкара составляет всего 1050 кг.

Также известно, что покупателям будут доступны мастер-классы по управлению машиной от профессиональных автолюбителей на дорогах разных стран мира.

Ранее эксперты «СберАвто» дали автолюбителям рекомендации, как сократить расход бензина. По их мнению, важно тщательно выбирать время и маршрут поездки, а также контролировать массу автомобиля.