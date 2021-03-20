Боевики совершили серию нападений на мирных граждан в центре Нигерии

Абуджа, 20 марта. Не менее 13 человек погибли и еще семь получили ранения в результате серии нападений боевиков на три деревни в штате Кадуна, который расположен в центре Нигерии.

Согласно сообщению, наибольший урон от атаки радикалов понесли жители населенного пункта Кауру. Жертвами нападения стали 10 человек, еще четверо пострадали. Также бандиты разрушили 56 домов, уничтожили 16 мотоциклов, разграбили и сожгли несколько амбаров.

Во время нападения на Чикун экстремисты столкнулись с правительственными войсками, которые отразили атаку. Тем не менее в ходе боя погиб один местный житель. Сообщений о потерях среди боевиков не поступало.

Комиссар Кадуны по вопросам внутренней безопасности Сэмюэль Аруван подтвердил факт атаки боевиков на населенные пункты Зангон-Катаф, Кауру и Чикун.

Ранее Нигерия столкнулась с серией нападений на школы, в результате которых сотни детей оказались в заложниках у боевиков. Правительство заявило о полном прекращении диалога с бандитами.

По мнению властей, переговоры означают слабость, тогда как задача руководства страны — полностью избавить нигерийцев от насилия. Однако местные жители не верят в способность силовых структур обеспечить безопасность в стране и призывают разрешить свободное ношение оружия.