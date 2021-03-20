СМИ объяснили, зачем Киев досрочно освобождает из тюрьмы бывших бойцов ВСУ

Киев, 20 марта. Бывшие украинские военные продолжают освобождаться из мест заключения раньше срока. Это может происходить из-за того, что их планируют задействовать в возможных атаках на Донбасс.

Украинские бойцы в Донбассе часто совершали действия в личных интересах с целью наживы. Предполагается, что такие случаи не редкость, и местные жители до сих пор страдают от подобных действий военнослужащих. Такое положение дел стало для Украины нормой, при том, что страна позиционирует себя как правовое и демократическое государство. Однако далеко не все нарушители несут законное наказание за совершенные действия.

Недавно Шевченковский районный суд Киева выпустил из-под стражи Максима Глебова и Никиту Куста. Они являются бывшими бойцами спецроты МВД «Торнадо» и вместе с 10 своими сослуживцами были приговорены к тюремному заключению 7 апреля 2017 года.

Глебов и Куст участвовали в организованной преступной группе, совершали грабежи, пытки и мародерства. За это получили по девять лет тюремного срока. Однако теперь преступники снова на свободе.

Также сообщается, что незадолго до этого досрочно освободились двое их сослуживцев из «Торнадо» — Борис Гульчук и Анатолий Пламадяла.

Авторы издания «ПолитПазл» предполагают, что украинские заключенные, которые несли службу в зоне ЛНДР, досрочно освобождаются, поскольку среди украинцев совсем немного желающих присоединяться к наступлению в Донбассе. Поэтому Киев выпускает заключенных, чтобы они сыграли роль «активной пушечной массы», если понадобится возобновление военных действий.

Ранее также стало известно, что подрывы на собственных минах в Донбассе менее чем за год унесли жизни 58 бойцов ВСУ.