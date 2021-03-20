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СМИ объяснили, зачем Киев досрочно освобождает из тюрьмы бывших бойцов ВСУ

СМИ объяснили, зачем Киев досрочно освобождает из тюрьмы бывших бойцов ВСУ

Киев, 20 марта. Бывшие украинские военные продолжают освобождаться из мест заключения раньше срока. Это может происходить из-за того, что их планируют задействовать в возможных атаках на Донбасс.

Украинские бойцы в Донбассе часто совершали действия в личных интересах с целью наживы. Предполагается, что такие случаи не редкость, и местные жители до сих пор страдают от подобных действий военнослужащих. Такое положение дел стало для Украины нормой, при том, что страна позиционирует себя как правовое и демократическое государство. Однако далеко не все нарушители несут законное наказание за совершенные действия.

Недавно Шевченковский районный суд Киева выпустил из-под стражи Максима Глебова и Никиту Куста. Они являются бывшими бойцами спецроты МВД «Торнадо» и вместе с 10 своими сослуживцами были приговорены к тюремному заключению 7 апреля 2017 года.

Глебов и Куст участвовали в организованной преступной группе, совершали грабежи, пытки и мародерства. За это получили по девять лет тюремного срока. Однако теперь преступники снова на свободе.

Также сообщается, что незадолго до этого досрочно освободились двое их сослуживцев из «Торнадо» — Борис Гульчук и Анатолий Пламадяла.

Авторы издания «ПолитПазл» предполагают, что украинские заключенные, которые несли службу в зоне ЛНДР, досрочно освобождаются, поскольку среди украинцев совсем немного желающих присоединяться к наступлению в Донбассе. Поэтому Киев выпускает заключенных, чтобы они сыграли роль «активной пушечной массы», если понадобится возобновление военных действий.

Ранее также стало известно, что подрывы на собственных минах в Донбассе менее чем за год унесли жизни 58 бойцов ВСУ.

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