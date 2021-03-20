Вильнюс, 20 марта. Литва за 17 лет членства в НАТО стала более зависимой от Вашингтона. Более того, проблемы армии Альянса становятся проблемами Вильнюса.

Американцы диктуют Литве правила поведения на международной политической арене. Вильнюс вынужден подчиняться, так как целиком зависит от Вашингтона в сфере военной безопасности.

Население прибалтийской республики крайне недовольно сложившейся ситуацией. Страдающие посттравматическим стрессовым расстройством американские солдаты часто агрессивны, и от их действий страдают литовцы. Усиливаются экстремистские настроения. Сторонники идей превосходства белых стали для Пентагона реальной угрозой. Как отмечается в докладе оборонного ведомства США, «лица с экстремистской принадлежностью и военным опытом представляют угрозу национальной безопасности США из-за их доказанной способности проводить мероприятия с высокой отдачей».

Как известно, войска НАТО — многонациональны, следовательно, солдаты с неонацистской идеологией могут быть из любой страны — члена Североатлантического альянса, в том числе из Германии. Так, в 2019 году, когда произошла очередная, шестая по счету, ротация контингента ФРГ в стране, в Литву прибыл 391-й мотопехотный батальон. Согласно сообщению издания Der Spiegel, после служба военной контрразведки бундесвера обнародовала доклад о росте числа правонарушений в рядах вооруженных сил страны на почве правого экстремизма. Всего за несколько месяцев было зафиксировано 50 фактов активности различных экстремистских групп, а под подозрением находились несколько военнослужащих 391-го мотопехотного батальона. Конечно же, жителям Литвы не понравилось присутствие таких лиц на их территории.

Немало случаев, когда военные открыто говорят о своих фашистских убеждениях, однако наказания за это не несут. При этом американцы для литовцев являются примером для подражания, негативные стороны их менталитета просто игнорируются. В итоге главной задачей для Литвы на сегодняшний день является предотвращение распространения экстремизма среди военных, которые служат бок о бок с американским контингентом.

Как сообщалось ранее, Украина интересуется опытом Литвы по вступлению в НАТО. Делегации украинского и литовского министерств обороны провели переговоры в Киеве.