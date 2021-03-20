Глава Ульяновской области заявил о разработке закона о статусе писателя

Ульяновск, 20 марта. Литераторы смогут получить поддержку благодаря закону о статусе писателя, который разработают в Ульяновской области, заявил глава региона Сергей Морозов.

Об этом он рассказал на встрече с лауреатами конкурса на соискание областной литературной молодежной премии «Первая роса». Она вошла в программу соцфорума партии «Единая Россия» «Справедливость глазами людей». Морозов назвал эту инициативу крайне интересной, отметив, что она поможет решить и определить понятия, меры поддержки молодых писателей.

«В Ульяновской области будет разработан закон о статусе писателя. Предлагаю вам сразу включиться в рабочую группу и начать разрабатывать (документ — Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что эксперты считают высокой вероятность отставки губернаторов Тывы и Северной Осетии Шолбана Кара-Оола и Вячеслава Битарова, а также главы Ульяновской области.