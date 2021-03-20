Топ-5 бывших актрис, которые променяли кино на другую работу

Многие мечтают о карьере в кино, ищут возможность, лишь бы засветиться на телеэкране хотя бы в маленьком эпизоде. Но есть и те, кто, имея все возможности сделать блистательную карьеру в кинематографе, бросают съемки. ФАН нашел бывших актрис, которые променяли кино на другую работу.

Татьяна Федотова — Гюльчатай

Актриса Татьяна Федотова стала известна публике по роли младшей жены Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни» — Гюльчатай. Эта работа стала для Татьяны первой и последней работой в кино.

В период съемок девушке было 16 лет, она была студенткой хореографического училища. Когда фильм вышел на телеэкраны, Федотова приняла решение покинуть кино и работать в танцевальном ансамбле.

Сейчас бывшая актриса на пенсии и работает уборщицей в одном из московских музеев. Порой в СМИ появлялись ее интервью, где она не раз отмечала, что не жалеет, что не продолжила карьеру актрисы, так как считает, что у артистов в большинстве своем трагичная судьба.

Наталья Гусева (Мурашкевич) — Алиса Селезнева

На счету актрисы Натальи Гусевой порядка семи киноработ. Самыми известными из них стали «Лиловый шар», «Воля вселенной», «Гонка века», «Гостья из будущего». Последний принес Гусевой невероятную популярность и всеобщую любовь зрителя. Алиса Селезнева стала кумиром молодежи того времени.

После выпуска картины на телеэкраны Наталье Гусевой предлагали роли, однако девушка отказывалась. Ей не хотелось стирать созданный образ «Гостьи из будущего».

Актриса закончила институт, получила диплом вирусолога. Она долгое время возглавляла производство иммунобиологических препаратов. После этого посвятила себя семейным делам.

Татьяна Проценко — Мальвина

Актерскую историю Татьяны Проценко можно назвать печальной. Роль Мальвины в картине «Приключения Буратино» стала для нее первой и заключительной. Успех был ошеломительный. Специально под юную актрису был написан сценарий фильма «Про Красную Шапочку», и Таня могла бы получить главную роль в картине, но судьба распорядилась иначе.

Накануне начала съемок артистка получает серьезную травму — сотрясение мозга. Врачи запретили Проценко перенапрягаться, и тогда ей пришлось принять трудное решение — забыть о карьере актрисы.

Амалия Мордвинова — Ева

Одной из самых значимых ролей в актерской карьере Амалии Мордвиновой стала роль Евы в сериале «Охота на Золушку». На ее счету порядка 43 картин, в съемках которых она принимала участие.

На карьере актрисы серьезно отразились семейные неурядицы. Амалия развелась с мужем и осталась одна с четырьмя детьми. Нервный срыв вынудил ее отправиться в Индию, где она приняла иудаизм. Позже она переехала вместе с детьми в США.

На сегодняшний день бывшая актриса занимается поэзией. Она пишет стихи и получает с этой деятельности небольшой доход, материально помогают бывшие мужья. Как уверяет сама Амалия, в деньгах она не нуждается, а занятия духовной практикой помогают быть в гармонии с миром.

Дарья Сагалова — Света Букина

Известность к актрисе Дарье Сагаловой пришла после роли Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе». Именно эта роль и сыграла с артисткой злую шутку, так как режиссеры воспринимали актрису только как глупенькую блондинку Светку.

Сагалова пробовала себя в роли телеведущей, однако особого успеха не достигла. Сейчас бывшая актриса полностью отдала себя семье. Она покинула мир кинематографа. Сейчас Дарья руководит собственной хореографической студией, где обучает танцу всех желающих.

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала ФАН о плюсах, которые нашла в самоизоляции.