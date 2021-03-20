Курский депутат Максим Мамзурин заявил об участии в праймериз «Единой России»

Курск, 20 марта. Депутат Максим Мамзурин стал первым кандидатом на праймериз «Единой России» в Курской области.

Курский депутат Максим Мамзурин первым от региона зарегистрировался для участия в праймериз от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году. В случае победы, политик намерен приложить усилия, чтобы область вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни.

Кандидатом на предварительном голосовании партии «Единая Россия» также стал депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк. Документы на участие он подал в Ульяновской области. Политик намерен продолжать работу по созданию в регионе условий для занятия физкультурой и спортом.