Вашингтон, 20 марта. Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон и направился в Москву для консультаций.

Планируется, что Антонов примет участие в обсуждении вопроса выправления российско-американских связей, которые сейчас находятся в кризисе. Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимую деградацию дипотношений Москвы и Вашингтона.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об ухудшении отношений между странами. Введение антироссийских санкций со стороны США не дает шансов урегулировать ситуацию.