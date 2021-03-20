Политолог из Германии усомнился в торговой войне с США из-за «Северного потока — 2»

Берлин, 20 марта. Американская администрация вряд ли развяжет торговую войну с Германией из-за российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом высказался немецкий политолог Александр Рар.

Вашингтону надо будет вводить санкции против государственных структур ФРГ, если США запретят «Северный поток — 2», отметил эксперт. По словам Рара, в таком случае начнется торговая война против Германии. Однако американцы вряд ли решатся на такой шаг.

«Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс», — рассуждает политолог.

Александр Рар сделал такое заявление в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что считает санкции США против «СП-2» разрушительными. Отношения Берлина и Вашингтона могут ухудшиться.