Украина борется с желанием граждан уехать на заработки в Крым

Симферополь, 20 марта. Деятельность посредников, которые набирают украинцев и отправляют на работу в Крым, активно пресекается со стороны властей Украины.

Желающих отправиться на заработки в Крым в поисках лучшей жизни задерживают украинские спецслужбы. В Незалежной поставили цель — лишить полуостров рабочей силы. Дело в том, что в республике начинаются большие стройки уже этой весной, а заработные платы достаточно высокие, что и привлекает жителей Украины. Кроме того, в отличие от Польши, куда многие также уезжают на заработки, в России отсутствует языковой барьер. Развивающийся Крым сейчас нуждается в умелых руках, и Киев решил ударить по этому.

Блокады полуострова начались в 2014 году, когда был перекрыт Северо-Крымский канал. Позже украинцы остановили движение грузового транспорта, объявив товарную блокаду. Через год состоялся подрыв херсонских ЛЭПов, а теперь Киев решил ввести очередную блокаду Крыма — «рабочую». Однако активная пропаганда не смогла отнять у украинцев желания заработать, поэтому было решено пресекать работу посредников, занимающихся наймом рабочей силы.

Ранее жители Республики Крым высказали свое мнение о том, как похорошел регион после возвращения в состав России. Они поблагодарили правительство за устранение разрухи, которая осталась после Украины.