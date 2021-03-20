Шведский премьер обеспокоен угрозой для демократии в стране

Стокгольм, 20 марта. Швеция может пойти в недемократическом направлении во главе с «Умеренными». Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Левен.

Политик раскритиковал позицию лидера «Умеренных» в резкой форме. Премьер выступил с речью в эфире телеканала SVT. По словам Левена, «Умеренные» сближаются с демократической фракцией. Премьер-министр опасается этого.

«Кристерссону (Ульф, лидер Умеренной коалиционной партии. — Прим. ред.) не следует думать, что «Шведские демократы» сложат руки», — подчеркнул Левен.

Страна столкнется с опасностью, если представители демократии не уступят «Умеренным», добавил премьер-министр.

Шведы ранее назвали президента США Джо Байдена дипломатической катастрофой после его заявления в адрес российского лидера Владимира Путина.