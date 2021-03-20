Бездетная Цыганова рассказала, кого считает своей дочерью

Москва, 20 марта. Звезда российского шансона Вика Цыганова, у которой нет детей, рассказала, кого считает своей дочерью. Исполнительница недавно выходила с этой девушкой в свет.

Фотографии молодой особы, которая очень похожа на исполнительницу внешне, публиковались в соцсетях Цыгановой. Недавно певица появилась с девушкой на премии First Ladies Awards и представила спутницу как свою дочь. На самом деле Цыганову сопровождала ее помощница Анна Соловьева.

Звезду шансона познакомил с девушкой племянник около десяти лет назад. Соловьева тогда была поклонницей певицы, и артистка отреагировала на нее как на ребенка.

«Конечно же, это чувство, что у меня нет детей... Аня очень сильно вошла в мою душу», — призналась звезда в эфире шоу «Секрет на миллион».

После знакомства с Анной Цыганова узнала, что девушка очень хорошо фотографирует. Соловьева жила далеко от певицы и постепенно перебралась к артистке, начав помогать ей. При этом исполнительница далеко не сразу начала относиться к девушке с теплотой.

«Поначалу я более хладнокровно к ней относилась, а сейчас привязалась очень сильно. И вот это как-то меня настораживает», — заключила Цыганова.

Звезда шансона ранее признавалась, что уже составила завещание. Подумать о том, кому достанется ее наследство, певица решила из-за смертельной болезни.