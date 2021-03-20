«Правосудия нет»: в Париже идет демонстрация против полицейского насилия

Москва, 20 марта. В Париже началась манифестация против полицейского произвола, насилия и расизма. Ее участники прошлись от Люксембургского сада миновали площадь Сен-Мишель, бульвар Сен-Жермен, бульвар Генриха IV и в конце подошли к площади Бастилии — конечной точке шествия, пишет Newsfront.

Возглавлял колонну большой фургон, с которого скандируются различные лозунги.

«Правосудия нет!» — периодически звучит из мегафона.

В толпе можно разглядеть одного из лидеров движения «Желтых жилетов» Жерома Родригеса. Мужчина лишился глаза во время одной из акций протеста.

Замыкают колонну люди, выдвигающие требования о легализации миграции без документов. Также в шествии замечены несколько десятков людей в желтых жилетах.

Традиция демонстраций в желтых жилетах появилась в конце 2018 года, когда многие французы выступили против новых налогов, введенных президентом Макроном. В конце 2020 года эту традицию пытались возродить вновь, но тогда в дело вмешалась полиция.

Тогда в Париже прошло два шествия. Одно закончилось без происшествий, а вот во время второго участники неожиданно поменяли маршрут и, свернув с заранее утвержденного маршрута, начали поджигать мусорные баки и автомобиль. Их также остановила полиция.

Сегодня для обеспечения безопасности мирной акции задействовано огромное число сотрудников правоохранительных органов. Они плотно сопровождают колонну. Большое их количество расположено на площади Бастилии. Издали видны несколько полицейских машин и водомет, который пока, к счастью, не использовался. Акция носит мирный характер.

Ранее ФАН публиковал мнение французского журналиста, который сообщил, что страна стала непригодна для жизни.