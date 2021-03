Солнечный Новый год: как мусульмане по всему миру празднуют Навруз-2021

Тегеран, 20 марта. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи поздравил своих сограждан с праздником Навруз. В соответствии с солнечным календарем наступил 1400 год.

В ходе поздравительной речи аятолла подчеркнул, что минувший 1399 год стал для Ирана годом испытаний. Это выразилось как в пандемии коронавируса, так и во внешнеполитическом давлении на страну.

Праздник весны и новой жизни

В переводе с персидского языка «навруз» означает «новый день». Этот праздник отмечается тюрко- и ираноязычными народами в день весеннего равноденствия.

В основе праздника лежит легенда об умирающем и воскресающем боге. В зороастризме Навруз — это день, когда был похоронен древнеперсидский герой Сиявуш, который стал жертвой клеветы и был убит. Однако его гибель стала началом новой жизни: в том месте, где пролилась чистая кровь героя, выросла священная смоковница и распустился красный цветок.

Доисламские народы стали отмечать Навруз в качестве солнечного Нового года приблизительно с IV века до нашей эры. Традиция продолжила существовать даже после того, как ее носители приняли мусульманское вероучение.

Happy #Nowruz to everyone who celebrates! I want to share these pictures by Azim Azimzade dedicated to this beautiful holiday. Wish all the best! pic.twitter.com/5HMd7gBPeE — Yousseef/იუსიფ/یوسف (@yousiphismayil) March 20, 2021

Самобытность и древность праздника были отмечены ЮНЕСКО, и сейчас Навруз официально является нематериальным культурным наследием человечества.

В различных странах весеннее равноденствие встречают по-разному, однако присутствуют и общие черты. Так, перед Наврузом проводится множество ритуалов «обновления»: уборка жилища, выплата долгов, прощение обид, посадка растений и так далее. Кроме того, неотъемлемыми частями праздника являются обильное застолье и походы в гости, а также сакральное отношение к числу «7». Однако в частностях традиции тюркских народов различаются.

Один праздник, множество традиций

Казахстан (Наурыз)

Народ Казахстана встречает «обновление» разнообразными играми, скачками и повсеместным весельем. Главное блюдо наурыз-коже должно состоять из семи ингредиентов, олицетворяющих элементы жизни: вода, молоко, мясо, жир, соль, мука, злаки. Напротив аксакала (пожилого человека с белой бородой) предписано поставить ровно семь чаш с этим блюдом. Кроме того, необходимо принять у себя семь гостей и самому стать гостем в семи домах.

Info #Shymkent: Happy Naurzy holidays everyone! ????



But what is Naurzy? How Kazakhstan is celebrating it? And what is this Nauryz-koshe? ????????



Let's have a look in our article: https://t.co/zrVmWmxgiH #CentralAsia #Nowruz pic.twitter.com/eOKvYOpGFi — Info Shymkent (@infoshymkent) March 19, 2021

Узбекистан (Навруз)

Здесь праздник отмечается тринадцать дней. Считается, что человек весь последующий год будет заниматься тем же, чем и в эти две недели.

В соответствии с народными поверьями, ключевое значение имеет первый гость, вошедший в дом. Если этот человек обладает добрым характером, хорошим чувством юмора и положительной репутацией, то он принесет счастье.

Параллельно с народными гуляниями в Узбекистане устраиваются скачки, собачьи и петушиные бои. Главными блюдами являются плов и сумаляк, приготовленный из пророщенной пшеницы.

Афганистан

Жители этой страны запираются в домах с часа ночи до полудня 21 марта, так как существует поверье, что если кто-то из членов семьи покинет жилище, то один из его родственников умрет в течение года.

Для привлечения счастья, по мнению афганцев, во время Навруза нельзя плакать, злиться, нервничать, наказывать детей. Также по количеству членов семьи отвариваются и красятся яйца, должные «отвести несчастье».

Tonight is "Chaharshanbe Suri" (Persian: چهارشنبه ‌سوری "Scarlet Wednesday"), an ancient Aryan festival where people jump over fire. It is also the last Wednesday before the new year Nowruz.



Pictures from my hometown Herat, in western Afghanistan. pic.twitter.com/4se8yznOuY — History of Central Asia and Khorâsan (@BiruniKhorasan) March 16, 2021

Также проводятся соревнования по борьбе, метанию камней, конная игра «бузкаши».

Азербайджан (Новруз Байран)

Азербайджанцы начинают готовиться к празднику за четыре недели. Четыре вторника в ходе них символизируют воду, огонь, землю и воздух. В день праздника стихии соединяются для работы на благо человека.

Главным блюдом является шакярбура, сделанная из теста и орехов. На столе должны присутствовать семь блюд, а через традиционный костер необходимо перепрыгнуть семь раз.

Кыргызстан (Нооруз)

Здесь добрым знаком считается выпадение снега в праздничный день.

На столе расстилается особая белая скатерть дасторкон, а соседи угощаются похлебкой сумелек из муки, масла, сахара, пшеничного солода.

Таджикистан

Одной из праздничных традиций таджикистанцев является выставление зеркала и крашеного яйца на праздничный стол. Яйцо устанавливается на зеркальной поверхности, и момент его падения на бок считается отправной точкой нового года.

Навруз отмечается неделю, и сопровождается концертами, ярмарками и народными гуляниями.

Туркменистан

По сей день в народе популярны погодные приметы. Так, если в праздник будет пасмурное небо, то оно сохранится до лета. Однако дождь или снег считаются знаком урожайности. На свежем воздухе проводятся различные состязания и устраиваются собачьи бои.

Кроме того, с недавнего времени день Навруза также отмечается в Туркменистане как День матери.

Турция (Науруз Байрам)

Во время празднования человек должен видеть те вещи, которые он хочет наблюдать целый год: вино, ростки ячменя, деньги.

23 марта люди встают рано утром, надевают чистую одежду, и вместе с семьей идут на кладбище. Там они вместе с соседями едят, пьют чай или кофе, и беседуют. После трапезы турки целуют надгробия своих родных, и возвращаются домой. Со второй половины дня и до следующего утра продолжаются застолья.

Иран

Из 13 дней празднования первые пять отводятся на застолья, посещение родственников и близких. В канун праздника женщины прыгают через костер, а на улицах появляются актеры в красных костюмах с лицами, вымазанными сажей или краской.

Tehran, Iran - tonight. ???????????? ❤️❤️❤️

Families taking part in the Festival of Fire known as Chaharshanbeh Suri. One of the most popular and ancient traditions held on the last Wednesday eve before the #PersianNewYear or #Nowruz and the arrival of Spring.

????ATTA KENARE pic.twitter.com/wVSRhz2B0U — Asieh Namdar (@asiehnamdar) March 16, 2021

Обращение аятоллы

В ходе «новогодней» речи Али Хаменеи выразил соболезнования семьям умерших от коронавируса и отметил самоотверженность, с которой иранский народ встретил эпидемию в условиях внешнего санкционного давления, которое, по словам аятоллы, «потерпело фиаско».

План о «производственном скачке» в 1399 солнечном году был признан «реализованным в некоторой степени». Хаменеи выразил надежду, что в ближайшем будущем иранская экономика совершит прорыв, чему Тегеран будет всячески способствовать.

Iran's Leader names New Year as year of “Production: support and the elimination of obstacles”.@khamenei_ir #Nowruz pic.twitter.com/8gqQfSvC1s — Press TV (@PressTV) March 20, 2021

Государственный лидер уделил внимание и предстоящим июньским выборам, в результате которых у страны должен появиться новый президент. Аятолла отметил, что на этого человека возляжет ответственность за использование возможности экономического роста.

В завершение речи Хаменеи огласил лозунг наступившего года: «Производство, поддержка, устранение препятствий».

В новый год с новым импульсом

Центральной темой выступления иранского лидера стала экономика, претерпевающая нагрузку из-за западных санкций и эпидемии. Действительно, национальное хозяйство республики существенно пострадало после выхода США из ядерной сделки и одностороннего ввода экономических ограничений со стороны Вашингтона в 2017 году. Тогда был нанесен удар по автомобильной промышленности Ирана, его торговле ценными металлами и нефтью. Также Тегеран был отключен от международной платежной системы SWIFT, а на территорию страны был запрещен ввоз строительных материалов и техники.

Обычно новогодние выступления государственных лидеров содержат подведение итогов и мотивационную часть, однако Хаменеи пользуется этим событием для декларации курса всей страны на ближайший год.

Из последнего выступления можно сделать вывод, что в 1400 год страна входит с прицелом на импортозамещение и на приближение собственной экономики к состоянию самодостаточности. Очевидно, это свидетельствует об отсутствии иллюзий в иранском руководстве о возвращении США в ядерную сделку. Таким образом, Тегеран решил развиваться в соответствии с пессимистичным внешнеполитическим прогнозом.