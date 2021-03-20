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Иран

Солнечный Новый год: как мусульмане по всему миру празднуют Навруз-2021

Навруз 2021: как мусульмане встречают солнечный Новый год

Тегеран, 20 марта. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи поздравил своих сограждан с праздником Навруз. В соответствии с солнечным календарем наступил 1400 год.

В ходе поздравительной речи аятолла подчеркнул, что минувший 1399 год стал для Ирана годом испытаний. Это выразилось как в пандемии коронавируса, так и во внешнеполитическом давлении на страну.

Праздник весны и новой жизни

В переводе с персидского языка «навруз» означает «новый день». Этот праздник отмечается тюрко- и ираноязычными народами в день весеннего равноденствия.

В основе праздника лежит легенда об умирающем и воскресающем боге. В зороастризме Навруз — это день, когда был похоронен древнеперсидский герой Сиявуш, который стал жертвой клеветы и был убит. Однако его гибель стала началом новой жизни: в том месте, где пролилась чистая кровь героя, выросла священная смоковница и распустился красный цветок.

Доисламские народы стали отмечать Навруз в качестве солнечного Нового года приблизительно с IV века до нашей эры. Традиция продолжила существовать даже после того, как ее носители приняли мусульманское вероучение.

Самобытность и древность праздника были отмечены ЮНЕСКО, и сейчас Навруз официально является нематериальным культурным наследием человечества.

В различных странах весеннее равноденствие встречают по-разному, однако присутствуют и общие черты. Так, перед Наврузом проводится множество ритуалов «обновления»: уборка жилища, выплата долгов, прощение обид, посадка растений и так далее. Кроме того, неотъемлемыми частями праздника являются обильное застолье и походы в гости, а также сакральное отношение к числу «7». Однако в частностях традиции тюркских народов различаются.

Один праздник, множество традиций

Казахстан (Наурыз)

Народ Казахстана встречает «обновление» разнообразными играми, скачками и повсеместным весельем. Главное блюдо наурыз-коже должно состоять из семи ингредиентов, олицетворяющих элементы жизни: вода, молоко, мясо, жир, соль, мука, злаки. Напротив аксакала (пожилого человека с белой бородой) предписано поставить ровно семь чаш с этим блюдом. Кроме того, необходимо принять у себя семь гостей и самому стать гостем в семи домах.

Узбекистан (Навруз)

Здесь праздник отмечается тринадцать дней. Считается, что человек весь последующий год будет заниматься тем же, чем и в эти две недели.

В соответствии с народными поверьями, ключевое значение имеет первый гость, вошедший в дом. Если этот человек обладает добрым характером, хорошим чувством юмора и положительной репутацией, то он принесет счастье.

Параллельно с народными гуляниями в Узбекистане устраиваются скачки, собачьи и петушиные бои. Главными блюдами являются плов и сумаляк, приготовленный из пророщенной пшеницы.

Афганистан

Жители этой страны запираются в домах с часа ночи до полудня 21 марта, так как существует поверье, что если кто-то из членов семьи покинет жилище, то один из его родственников умрет в течение года.

Для привлечения счастья, по мнению афганцев, во время Навруза нельзя плакать, злиться, нервничать, наказывать детей. Также по количеству членов семьи отвариваются и красятся яйца, должные «отвести несчастье».

Также проводятся соревнования по борьбе, метанию камней, конная игра «бузкаши».

Азербайджан (Новруз Байран)

Азербайджанцы начинают готовиться к празднику за четыре недели. Четыре вторника в ходе них символизируют воду, огонь, землю и воздух. В день праздника стихии соединяются для работы на благо человека.

Главным блюдом является шакярбура, сделанная из теста и орехов. На столе должны присутствовать семь блюд, а через традиционный костер необходимо перепрыгнуть семь раз.

Кыргызстан (Нооруз)

Здесь добрым знаком считается выпадение снега в праздничный день.

На столе расстилается особая белая скатерть дасторкон, а соседи угощаются похлебкой сумелек из муки, масла, сахара, пшеничного солода.

Таджикистан

Одной из праздничных традиций таджикистанцев является выставление зеркала и крашеного яйца на праздничный стол. Яйцо устанавливается на зеркальной поверхности, и момент его падения на бок считается отправной точкой нового года.

Навруз отмечается неделю, и сопровождается концертами, ярмарками и народными гуляниями.

Туркменистан

По сей день в народе популярны погодные приметы. Так, если в праздник будет пасмурное небо, то оно сохранится до лета. Однако дождь или снег считаются знаком урожайности. На свежем воздухе проводятся различные состязания и устраиваются собачьи бои.

Кроме того, с недавнего времени день Навруза также отмечается в Туркменистане как День матери.

Турция (Науруз Байрам)

Во время празднования человек должен видеть те вещи, которые он хочет наблюдать целый год: вино, ростки ячменя, деньги.

23 марта люди встают рано утром, надевают чистую одежду, и вместе с семьей идут на кладбище. Там они вместе с соседями едят, пьют чай или кофе, и беседуют. После трапезы турки целуют надгробия своих родных, и возвращаются домой. Со второй половины дня и до следующего утра продолжаются застолья.

Иран

Из 13 дней празднования первые пять отводятся на застолья, посещение родственников и близких. В канун праздника женщины прыгают через костер, а на улицах появляются актеры в красных костюмах с лицами, вымазанными сажей или краской.

Обращение аятоллы

В ходе «новогодней» речи Али Хаменеи выразил соболезнования семьям умерших от коронавируса и отметил самоотверженность, с которой иранский народ встретил эпидемию в условиях внешнего санкционного давления, которое, по словам аятоллы, «потерпело фиаско».

План о «производственном скачке» в 1399 солнечном году был признан «реализованным в некоторой степени». Хаменеи выразил надежду, что в ближайшем будущем иранская экономика совершит прорыв, чему Тегеран будет всячески способствовать.

Государственный лидер уделил внимание и предстоящим июньским выборам, в результате которых у страны должен появиться новый президент. Аятолла отметил, что на этого человека возляжет ответственность за использование возможности экономического роста.

В завершение речи Хаменеи огласил лозунг наступившего года: «Производство, поддержка, устранение препятствий».

В новый год с новым импульсом

Центральной темой выступления иранского лидера стала экономика, претерпевающая нагрузку из-за западных санкций и эпидемии. Действительно, национальное хозяйство республики существенно пострадало после выхода США из ядерной сделки и одностороннего ввода экономических ограничений со стороны Вашингтона в 2017 году. Тогда был нанесен удар по автомобильной промышленности Ирана, его торговле ценными металлами и нефтью. Также Тегеран был отключен от международной платежной системы SWIFT, а на территорию страны был запрещен ввоз строительных материалов и техники.

Навруз 2021: как мусульмане встречают солнечный Новый год

Обычно новогодние выступления государственных лидеров содержат подведение итогов и мотивационную часть, однако Хаменеи пользуется этим событием для декларации курса всей страны на ближайший год.

Из последнего выступления можно сделать вывод, что в 1400 год страна входит с прицелом на импортозамещение и на приближение собственной экономики к состоянию самодостаточности. Очевидно, это свидетельствует об отсутствии иллюзий в иранском руководстве о возвращении США в ядерную сделку. Таким образом, Тегеран решил развиваться в соответствии с пессимистичным внешнеполитическим прогнозом.

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