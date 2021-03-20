США и Китай обменялись упреками во время первой официальной встречи на Аляске

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первой встрече представителей Китая и новой администрации США, попытке американцев втянуть Японию и Южную Корею в противостояние с Пекином, разрыве дипотношений между Малайзией и КНДР, а также борьбе с терроризмом в странах Юго-Восточной Азии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Неделя в АТР выдалась очень богатой на дипломатические вояжи и встречи. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили с четырехдневным визитом Японию и Южную Корею, подчеркнув новый акцент Вашингтона на выстраивание союзов в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

Визит в Токио и Сеул является первой поездкой за границу высших чиновников новой администрации Байдена. Он следует той же логике, что и прошедший на прошлой неделе первый саммит лидеров США, Японии, Австралии и Индии в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad).

В Японии американские представители обсудили со своими коллегами самый широкий спектр вопросов, включая свободу судоходства в Южно- и Восточно-Китайском морях, нарушения прав человека в Синьцяне и демократии в Гонконге, денуклеаризацию Корейского полуострова, притязания Китая на острова Сэнкаку/Дяоюйдао, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также обменялись мнениями по ситуации в Мьянме.

«Китай использует принуждение и агрессию, чтобы систематически подрывать автономию в Гонконге, демократию на Тайване, нарушать права человека в Синьцзяне и Тибете и отстаивать морские претензии в Южно-Китайском море, что нарушает международное право», — заявил Блинкен.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги также добавил, что «поведение Китая несовместимо с существующим международным порядком и создает различные проблемы для альянса и международного сообщества».

Japan's Motegi agrees with Blinken to oppose China's bid to change status quo https://t.co/rEkEddCqx5 pic.twitter.com/ZGbzWKlo7f — Reuters (@Reuters) March 16, 2021

В ходе переговоров с южнокорейскими коллегами Остин и Блинкен также подтвердили совместную цель достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они согласились с важностью международного порядка, подчеркнув необходимость сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией.

В отличие от Токио Сеул отказался явно поддержать жесткую антикитайскую риторику. Также не обсуждалось возможное сотрудничество в рамках Quad, хотя накануне в СМИ активно продвигали идею присоединения Южной Кореи к «Четверке».

Южнокорейцы дистанцировались от концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», проводимой Вашингтоном и Токио, отчасти не желая сжигать мосты с Пекином. Ситуацию усложняют напряженные отношения с Японией, которые испортились в последние несколько лет из-за исторических разногласий.

При этом США считают, что восстановление трехстороннего партнерства между Вашингтоном, Токио и Сеулом будет иметь решающее значение для формирования совместной системы обороны Северо-Восточной Азии и всего Индо-тихоокеанского региона.

Блинкен заявил, что администрация Байдена проводит консультации с Японией и Южной Кореей, чтобы разработать новую политику США в отношении Пхеньяна.

«Вот почему мы приехали в этот регион. Вот почему мы приехали в Японию именно для того, чтобы послушать наших союзников и обсудить, как коллективно мы можем бороться с угрозой, исходящей от Северной Кореи», — добавил госсекретарь США.

После азиатского турне Блинкен отправился на Аляску, чтобы вместе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном провести первую встречу с высокопоставленными чиновниками из Китая — членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. А министр обороны США Ллойд Остин отбыл с визитом в Индию.

Blinken presses South Korea to work with Japan in Indo-Pacifichttps://t.co/Amh8XbefZI — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) March 18, 2021

С 18 по 19 марта в Анкоридже на Аляске состоялась первая встреча между высокопоставленными представителями Китая и новой администрации президента США Джо Байдена.

С самого начала американцы и китайцы разошлись во мнениях относительно характера события: Китай назвал мероприятие «стратегическим диалогом», в то время как Соединенные Штаты подчеркнули, что не намерены таким образом возобновлять механизм регулярного общения и проводить серию последующих встреч.

Если Китай осторожно рассчитывал на нормализацию двусторонних отношений, которые сильно испортились при предыдущей администрации Дональда Трампа, то Штаты открыто дали понять, что продолжат жесткую антикитайскую риторику, привлекая также региональных союзников и партнеров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действиями Китая угрожают международному порядку, основанному на правилах, который обеспечивает глобальную стабильность. Он также поднял такие чувствительные для Пекина темы, как Синьцзян, Гонконг, Тайвань, обвинил в кибератаках на Соединенные Штаты и экономическом принуждении американских союзников.

Ян Цзечи в ответ подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют права говорить с Китаем с позиции силы, призвал соблюдать дипломатические протоколы и не вмешиваться во внутренние дела КНР.

«Китай и международное сообщество придерживаются или отстаивают международную систему, в центре которой находится Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве, а не то, за что выступает небольшое число стран так называемого международного порядка, основанного на правилах», — заявил Ян Цзечи.

Senior Chinese diplomat Yang Jiechi on #Alaska meeting - We thought too well of the United States. We thought the U.S. would follow by the necessary diplomatic protocol. The U.S. has no qualification to speak to China "from a position of strength."



pic.twitter.com/47xPEXBIMs — Serena Dong (@theserenadong) March 19, 2021

Индонезия

18 марта около 22 подозреваемых в терроризме были доставлены самолетом из Сурабаи в Джакарту. Все они являются членами запрещенной в РФ террористической группировки «Джемаа Исламия», связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в России), и были арестованы в ряде городов Восточной Явы в период с конца февраля по начало марта текущего года.

По данным правоохранителей, подозреваемые прошли военную подготовку в районе города Маланг на востоке Явы и намеревались совершить нападения на полицию. Злоумышленники создали бункер для хранения оружия и изготовления бомб, а также разработали пути побега после проведения запланированных атак.

Организатором террористической сети считается Усман Сеф, также известный как Фахим. Воевавший ранее в Афганистане боевик был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения в 2005 году за укрывательство малайзийского террориста по имени Нурдин Топ и планирование нападения на элитный контртеррористический отряд полиции Densus 88. За последние пять лет фракция «Джемаа Исламия», возглавляемая Фахимом, смогла завербовать как минимум 50 новых членов.

Представитель подразделения Densus 88 Асвин Сирегар также заявил, что Фахим готовил группу джихадистов для боевых действий в Медине в следующем году. Раскрывать подробности этого дела Асвин отказался.

Китай

16 марта США наложили санкции на 24 китайских чиновников, включая члена Политбюро КПК Ван Чэня. Они считаются ответственными за невыполнение положений Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга или Основного закона Гонконга.

В заявлении под заголовком «Нападения на демократию в Гонконге» госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что новые санкции подчеркивают «глубокую озабоченность» Вашингтона действиями Пекина по «одностороннему подрыву избирательной системы Гонконга».

Американцы объявили о внесении высокопоставленных лиц Китая в санкционный список накануне первой встречи между представителями США и КНР на Аляске, хорошо понимая, что такой шаг не будет способствовать установлению диалога.

US imposes sanctions on 24 Chinese and Hong Kong officials ahead of China talks - The Straits Times https://t.co/otAnCPuCzl — Pham Quang Vinh (@vinhlhq2015) March 17, 2021

Малайзия

19 марта Малайзия назвала решение Северной Кореи о разрыве двусторонних отношений недружественным, неконструктивным и неблагоприятным для региональной стабильности. Она предоставила сотрудникам посольства КНДР и их семьям 48 часов, чтобы покинуть страну.

Ранее в тот же день Пхеньян официально объявил о разрыве дипотношений из-за решения суда Малайзии об экстрадиции северокорейского бизнесмена в США, где его разыскивают по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций ООН.

56-летний гражданин Северной Кореи по имени Мун Чхоль Мён, проживавший в Малайзии с 2008 года, был арестован в мае 2019 года после того, как США обвинили его в поставке предметов роскоши из Сингапура в Северную Корею в нарушение санкций ООН. Он также якобы отмывал деньги через подставные компании и выдавал поддельные документы для поставок товаров в КНДР, еще когда работал в Сингапуре.

Пхеньян обвинил малайзийский суд в том, что он не представил никаких доказательств правонарушений Муна, несмотря на неоднократные запросы со стороны его адвоката и посольства Северной Кореи.

Связи между Малайзией и КНДР ухудшились с 2017 года, когда Ким Чен Нам, сводный брат Ким Чен Ына, был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура. Вскоре малайзийцы закрыли свое посольство в Пхеньяне.

Мьянма

Исполняющий обязанности главы государства Ман Вин Кхайн Тан, назначенный CRPH («Комитет, представляющий Пьитаунзу Хлюто»), 13 марта впервые обратился к общественности и пообещал «провести революцию, чтобы свергнуть хунту». Он также заявил о планах создать федеративную демократию, для чего ведутся переговоры с представителями крупнейших этнических вооруженных организаций (ЭВО) Мьянмы, которые контролируют обширные территории по всей стране.

CRPH продолжает попытки сформировать альтернативное гражданское правительство, а среди протестующих активно обсуждается идея создания федеративной армии на базе ЭВО. Подобные инициативы пришли на смену призывам к ООН и странам Запада вмешаться в противостояние и силовым путем «восстановить демократию».

Parts of Yangon are under martial law and thousands of residents have fled the industrial suburb of Hlaingthaya where security forces killed 40 people on Sunday. Our latest photos from the anti-coup protests in Myanmar: https://t.co/dKtYdqLdtr pic.twitter.com/a2foLvInNg — Reuters Pictures (@reuterspictures) March 17, 2021

В воскресенье в пригороде Янгона, куда военные и полиция оттеснили основную часть протестующих, вспыхнули антикитайские погромы. В результате были разрушены и повреждены 32 завода, принадлежащих китайским инвесторам. О жертвах среди граждан КНР не сообщалось.

По данным правозащитников, количество погибших в уличных столкновениях уже превысило 200 человек, ООН подтверждает 149 смертей. Хотя количество активно протестующих сокращается, степень ожесточенности действий обеих сторон неуклонно растет.

Таиланд приступил к организации временных лагерей для беженцев в провинциях Ранонг и Чумпхон на границе с Мьянмой. Тайцы готовы принять по гуманитарным соображениям до 43 тысяч человек и отправить всех обратно после того, как ситуация в соседней стране нормализуется. Создавать постоянные лагеря беженцев на границе не планируется.

Thailand gets ready for Myanmar refugees:https://t.co/ntOIPtQT4Y — Jeff Crisp (@JFCrisp) March 19, 2021

Таиланд

Ночью 20 марта на шоссе 410 в южной провинции Яла взорвалась бомба. В результате восемь бойцов Добровольческого корпуса обороны Таиланда получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии.

Взрыв произошел около часа ночи, когда подразделение осматривало горящие на дороге шины. Их нападавшие подожгли, чтобы заманить силовиков.

Полиция и военные считают, что за атакой может стоять сепаратистская группировка «Рунда Кумпулан Кечил» (Малые патрульные подразделения, РКК), которая на прошлой неделе планировала устроить взрыв заминированного автомобиля у полицейского участка в районе Раман. Предположительно боевики РКК пытались скрыться в соседней Малайзии.

Также в пятницу в провинции Паттани группа рейнджеров попала в засаду во время патрулирования. В результате перестрелки был убит один из нападавших по имени Саманди Сани. Полиция ранее выдала четыре ордера на его арест. Боевик уже задерживался правоохранителями в 2012 году, но был освобожден.

В последнее время нападения на юге Таиланда участились, несмотря на объявленное еще в прошлом году прекращение огня и продолжающиеся в режиме видеоконференций мирные переговоры.

YALA: Eight defence volunteers were injured when a bomb exploded while they were dealing with burning tyres obstructing a highway in Muang district of this southern border province. #BangkokPost #Thailand https://t.co/FhboFoSlpm — Bangkok Post (@BangkokPostNews) March 19, 2021

Филиппины

18 марта в муниципалитете Дату Сауди-Ампатуан южной провинции Магинданао произошли два вооруженных столкновения между военными и боевиками террористической группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» (BIFF), аффилированной с «Исламским государством»1 (обе организации запрещены в РФ).

По данным местных источников, два террориста, Камид Сангид и Малик Самсудин, были убиты в ходе перестрелки, но официальные лица подтвердить смерть боевиков пока не могут.

Силы безопасности считают, что нападения были спровоцированы BIFF, чтобы создать впечатление, что у них достаточно сил и ресурсов, несмотря на потери в недавних столкновениях с военными в провинциях Северный Котабато и Магинданао. Также за последние шесть месяцев не менее 80 членов группировки добровольно сдались властям, а с 2017 года оружие сложили уже более 200 боевиков.

19 марта силы безопасности Филиппин спасли трех индонезийских заложников и схватили одного боевика террористической группировки «Абу Сайяф» (запрещена в РФ), также аффилированной с «Исламским государством».

Террористы перевозили заложников из провинции Сулу на острова Тави-Тави на самом юге страны, чтобы скрыться от преследования. Во время плавания судно было сбито волной и перевернулось у небольшого острова Пасиган. В результате военные спасли четырех человек, один из которых оказался боевик «Абу Сайяф» Сахуд Салисим, известный под псевдонимом Бен Вагас. Еще одному катеру с террористами удалось скрыться.

Террористы «Абу Сайяф» взяли в заложники восемь индонезийцев, работавших на малайзийскую рыболовную фирму, у острова Тамбисан в штате Сабах, Малайзия в январе 2020 года. Пленников доставили в провинцию Сулу на юге Филиппин, где трое из них были позже освобождены, а еще один убит при попытке к бегству во время перестрелки с военными в сентябре прошлого года.

Three Indonesian fishermen kidnapped by Abu Sayyaf militants more than a year ago have been rescued in the southern Philippines. https://t.co/bhAcSDeoaY — The Star (@staronline) March 20, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.