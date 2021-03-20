Саранск и Москву свяжет второй авиарейс

Саранск, 20 марта. «Авиалинии Мордовии» продолжают работу над расширением транспортной доступности. С конца апреля столицу региона и Москву свяжет второй авиарейс. Кроме «Аэрофлота» в этом направлении будет летать «Ред Вингс».

«Давно уже жители Мордовии и гости просят о необходимости открытия второго рейса. Во-первых, им неудобно одним рейсом прилетать, а возвращаться на поезде, или в другие регионы ехать, чтобы вылететь. Возьмем в пример потенциальных инвесторов, которые отрабатывают здесь целый день и вынуждены искать другие способы, чтобы попасть в Москву. Им приходится всю ночь ехать на поезде», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей директор Саранского аэропорта Александр Кистайкин.

Со следующего месяца «Аэрофлот» меняет расписание: вылет из Москвы в 9:55, а в 11:30 пассажиры будут в уже Саранске. «Ред Вингс» в этом направлении начнет летать с 30 апреля. Самолет прибудет в Мордовию в 18:20, а уже в 19:00 может вылететь с гостями республики обратно в столицу.

«С предложением открыть второй рейс мы обращались и к «Аэрофлоту». Но его представители отказывались. Мы не стали ждать, когда они «созреют» и вышли на «Ред Вингс». Думаю, они будут только дополнять друг друга. Стоимость билетов на новый рейс от 4 800 рублей — примерно наравне с «Аэрофлотом», — добавил собеседник ФАН.

Ранее ФАН писал об открытии нового направления в Саранске. Жители Мордовии теперь могут напрямую летать в Краснодар.