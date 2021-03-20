Передача власти Восточным правительством и кража кабелей - что произошло в Ливии 20 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 20 марта 2021 года.

Кража электрокабелей

Ливийская государственная энергетическая компания General Electricity Company сообщила о краже преступной группой 600 метров электрических кабелей в городе Каср бен Гашир, расположенном южнее Триполи.

Политика

Восточное правительство Ливии передало полномочия переходному кабинету министров во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой в Бенгази.

#عاجل | مراسل قناة الوسط : #بنغازي تشهد السبت عملية التسليم والاستلام بين حكومة الوحدة الوطنية بحضور نائب رئيسها حسن القطراني والحكومة المؤقتة بحضور عبدالله الثني#الوسط #WTV pic.twitter.com/JXqQKDASD3 — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) March 19, 2021

Председатель переходного Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи поздравил президента и народ Туниса с 65-й годовщиной независимости.

قدم رئيس المجلس الرئاسي #محمد_المنفي التهنئة للرئيس التونسي #قيس_سعيّد والحكومة والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال #تونس



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Экономика

Глава Совместной ливийско-египетской экономической палаты Хани Сафракес обсудил с министром экономики переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом Хувейджем вопросы координации торгового оборота между двумя соседними государствами. По итогам встречи глава ведомства одобрил открытие специализированного офиса в приграничном городе Мусаид. Кроме того, чиновник согласился провести в Триполи и Бенгази выставки товаров, произведенных промышленными предприятиями Египта.

Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии заявила о начале испытаний первой эксплуатационной скважины Е04 на месторождении Ирван после завершения бурения. На объекте работает компания Zallaf Oil.

Общество

Департамент правопорядка Главного управления операций по обеспечению безопасности Триполи усилит патрулирование в ливийской столице, а также ее окрестностях, в целях борьбы с преступностью.

شاهد | إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في #طرابلس تكثف عمل دورياتها الأمنية داخل العاصمة وضواحيها بإنشاء الاستيقافات الأمنية لضبط المجرمين والخارجين عن القانون وبسط الأمن والمجاهرة به ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين#ليبيا pic.twitter.com/L8IuBae5QK — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 20, 2021

Тунисская Национальная транспортная компания междугородних перевозок (SNTRI) запустила движение пассажирских автобусов в Ливию после длительного отсутствия сообщения между соседними государствами.

Глава ливийского Высшего научно-консультативного комитета по коронавирусу доктор Халифа аль-Бакуш объявил, что вакцины от COVID-19 прибудут в страну 4 апреля 2021 года. Имеются в виду препараты шести разных производителей, в том числе и российский «Спутник V».