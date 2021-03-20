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Передача власти Восточным правительством и кража кабелей - что произошло в Ливии 20 марта

Передача власти Восточным правительством и кража кабелей - что произошло в Ливии 20 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 20 марта 2021 года.

Кража электрокабелей

Ливийская государственная энергетическая компания General Electricity Company сообщила о краже преступной группой 600 метров электрических кабелей в городе Каср бен Гашир, расположенном южнее Триполи.

Политика

Восточное правительство Ливии передало полномочия переходному кабинету министров во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой в Бенгази.

 

Председатель переходного Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи поздравил президента и народ Туниса с 65-й годовщиной независимости.

Экономика

Глава Совместной ливийско-египетской экономической палаты Хани Сафракес обсудил с министром экономики переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом Хувейджем вопросы координации торгового оборота между двумя соседними государствами. По итогам встречи глава ведомства одобрил открытие специализированного офиса в приграничном городе Мусаид. Кроме того, чиновник согласился провести в Триполи и Бенгази выставки товаров, произведенных промышленными предприятиями Египта.

 

Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии заявила о начале испытаний первой эксплуатационной скважины Е04 на месторождении Ирван после завершения бурения. На объекте работает компания Zallaf Oil.

Общество

Департамент правопорядка Главного управления операций по обеспечению безопасности Триполи усилит патрулирование в ливийской столице, а также ее окрестностях, в целях борьбы с преступностью.

Тунисская Национальная транспортная компания междугородних перевозок (SNTRI) запустила движение пассажирских автобусов в Ливию после длительного отсутствия сообщения между соседними государствами.

 

Глава ливийского Высшего научно-консультативного комитета по коронавирусу доктор Халифа аль-Бакуш объявил, что вакцины от COVID-19 прибудут в страну 4 апреля 2021 года. Имеются в виду препараты шести разных производителей, в том числе и российский «Спутник V».

 

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