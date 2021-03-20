Украину ждет гуманитарная катастрофа из-за массового оттока медиков

Одна из крупнейших социологических служб Украины обнародовала отчет, согласно которому только за период с февраля 2020 года по март 2021-го страну в поисках заработков под разными предлогами покинули около 66 тысяч врачей и сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. Помимо прочего, не менее 40 тысяч медработников предпочли добровольно уйти на пенсию или уволиться по собственному желанию. Украинские власти забили тревогу: в будущем лечить и вакцинировать граждан будет попросту некому. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Дату 10 марта нынешнего года киевлянка Анна Радецкая (фамилия изменена) назвала своим вторым днем рождения. А все потому, что именно тогда из Варшавы пришли документы о признании в ЕС ее диплома анестезиолога.

«На Украине я пять лет сидела без работы, перебивалась частными консультациями и даже торговала консервацией и трикотажем на рынке, — говорит Анна Радецкая. — Но когда-то я подала документы на получение практики в Польше и прошла аттестацию. Теперь меня ждет продолжение медицинской карьеры, которая здесь [на Украине] для меня закончилась катастрофически».

Следует особо отметить, что на Украине карьера в прямом смысле этого слова катастрофически закончилась для подавляющего большинства медиков.

«В результате проводимой Киевом масштабной реформы системы здравоохранения были закрыты и «реструктуризированы» тысячи стационаров, сотни специальных заведений и десятки санаториев, — сказала ФАН представитель общественной организации «Пациенты за будущее» Ольга Жарко. — Высококлассные специалисты благодаря Супрун (бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун, ставшая инициатором массового сокращения штатов отрасли. — Прим. ФАН) остались без копейки. При этом их потенциальные больные, также выживающие на мизерную пенсию или зарплату, не могут платить доктору или медсестре за частные визиты. Здесь нечего удивляться тому, что медработники ищут счастья за рубежом».

И находят. По официальным данным, треть украинских врачей и медсестер (медбратьев), а также санитаров, уволенных в результате «реформ Супрун», получили работу в государствах Евросоюза, еще около 25% подтвердили свою квалификацию в Российской Федерации.

«Совершенно очевидно, что и другие специалисты, связанные с медициной, рано или поздно уедут с Украины», — резюмировал сотрудник агентства по найму, пожелавший остаться неизвестным.

Впрочем, он не поленился аргументировать свое мнение.

«Даже в относительно крупных украинских городах врач в среднем зарабатывает до 9 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей. — Прим. ФАН), младший персонал — и того меньше, — сказал сотрудник агентства по найму. — В то же время в Польше или Германии сумма такого заработка для него может составить 100 тысяч гривен. Какие здесь могут возникнуть вопросы?»

Как ни странно, вопросы возникли именно у чиновников Министерства здравоохранения Украины. На очередном правительственном заседании в Киеве представители ведомства констатировали «катастрофическую нехватку медперсонала по всей стране» и проиллюстрировали свои слова собственными статистическими данными: на сегодняшний день Украине не хватает 34 тысяч врачей и 35 тысяч медработников среднего звена.

«Нужно обратить внимание на эту проблему», — сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Тем не менее о возможных путях решения проблемы он предпочел не распространяться.

Свои выводы уже сделали независимые эксперты.

«На Украине фиксируется рост заболеваемости не только COVID-19, но и, например, различными штаммами гриппа, — отмечает социальный психолог Елена Мильто. — Из-за отсутствия медиков прививки от «простых» болезней наверняка не получат многие наши соотечественники: нет никаких сомнений, что скоро на Украину вернутся ранее забытые недуги».

Это мнение разделяют и пользователи Всемирной паутины.

«Нас будет некому лечить, и можно лишь предположить, что Незалежную ждет гуманитарная катастрофа», — отмечено в публикации на популярном украинском портале.

В том, что избежать катастрофы Киеву помогут «западные партнеры», авторы поста усомнились.