Жители Украины выразили готовность привиться российским «Спутником V»

На Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились более 1,5 миллиона человек. Жертвами инфекции стали не менее 30 тысяч пациентов. Отдельные области и города страны даже ввели на своей территории режим жесткого карантина без указания правительства.

Так, например, киевские власти решили ввести в городе трехнедельный локдаун, который продлится до 9 апреля. В это время в столице будет запрещена работа театров, музеев, торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов). Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы смогут работать по предварительной записи. Рестораны и кафе — только на вынос и доставку. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, при этом он может быть заполнен только на 50%. Все массовые мероприятия отменены.

Заметим, что 23 февраля в страну прибыла первая партия препарата CoviShield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина CoronaVac (700 тысяч доз) производства китайской компании Sinovac появится на Украине до конца марта.

Примечательно, что 19 марта Верховная рада приняла закон, который освобождает производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения от гражданской ответственности за последствия, которые могут наступить после вакцинации. Украинские медики также не понесут никакой ответственности, если их действия не будут выходить за рамки инструкции.

При этом киевские власти на официальном уровне запретили закупать в России любые препараты для лечения коронавируса. Под ограничение попала и абсолютно безопасная российская вакцина «Спутник V», несмотря на то, что ее одобрили уже 50 стран мира. В мае сделать это собирается и Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Хотя Москва предлагала Киеву не только поставки, но даже вариант выпуска «Спутника V» на территории самой Украины — в Харькове.

Такое поведение Киева возмущает украинцев, поскольку они хотят привиться надежной российской вакциной. Как рассказала в эфире телеканала «НАШ» жительница Краматорска Неля, она хочет сделать себе прививку именно «Спутником V», однако государство лишило ее такой возможности.

«Почему украинцы не могут выбрать, какой вакциной им прививаться? Я, например, хочу вакцинироваться российским «Спутником V». Почему власти не закупают данный препарат у России, не спрашивают у людей, чего они хотят?» — задалась вопросом она.

Ранее стало известно, что жители двух украинских районов Закарпатья — Виноградовского и Береговского — совершенно легально вакцинируются «Спутником V».