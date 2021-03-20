«Подтвержденная информация»: в Таиланде полиция открыла огонь по демонстрантам

Москва, 20 марта. В Таиланде продолжаются массовые протесты против правительства совершившего военный переворот госдеятеля Прают Чан-Оча. Вышедшие на улицу граждане требуют реформы тайской монархии. С самого начала протесты были вызваны роспуском «Партии будущего» в конце февраля 2020 года, но эта волна протестов прошла исключительно в академических кампусах и была свернута из-за пандемии COVID-19, сообщает «NewsFront».

18 июля началась вторая волна протестов и в ходе большой демонстрации, начавшейся под эгидой «Свободной молодежи» у Монумента демократии в тайской столице, Правительству Таиланда были предъявлены три основных требования: отставка кабинета министров, обязательный роспуск парламента и создание новой конституции. Июльские протесты были вызваны воздействием пандемии COVID-19 и исполнением указа о чрезвычайном положении. В августе началась третья волна, но и она была быстро сошла на нет. В октябре 2020 в стране из-за протестов был введен режим ЧС.

В эту субботу начались новые столкновения демонстрантов с полицией. Стычка произошла в историческом центре Бангкока. В ходе инцидента пострадали 11 человек — шесть полицейских и пять демонстрантов. Об этом сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря городского управления полиции полковник Крисана Паттханачарен.

«В столкновениях сегодня вечером пострадали шесть полицейских и пять демонстрантов, это подтвержденная информация на данный момент. Продолжается сбор информации, пострадавших может оказаться больше. Демонстранты бросали в полицейских петарды, выпускали сигнальные ракеты, бросали куски арматуры, банки с лаком для ногтей, стеклянные шарики, стеклянные и пластиковые бутылки и другие предметы, используя их в качестве оружия и провоцируя полицейских на ответные действия, — сказал он.

Ранее ФАН писал о том, как в Таиланде были сняты ограничения после пандемии.