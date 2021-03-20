Российские самоходные гаубицы отработали огневые удары в ходе учений на Камчатке

Камчатка, 20 марта. Артиллерийским дивизионом соединения морской пехоты Краснознаменных войск и сил на Северо-востоке России были проведены военные учения с самоходными установками 2С1 «Гвоздика».

Расчеты 122-мм полковой самоходной гаубицы успешно справились с поставленными задачами. Военнослужащие отработали нанесение одиночных и групповых огневых ударов по различным мишеням, которые имитировали личный состав у побережья. Стрельба осуществлялась с расстояния от шести до 12 километров.

Тактические учения также включали в себя выполнение задач вместе с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» Елизовского смешанного авиаполка.

В тренировочных стрельбах было задействовано более 60 военнослужащих и восемь единиц военной техники.

Тем временем военнослужащими Западного военного округа проводятся тактические учения в Калининградской области.