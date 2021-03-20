Центробанк РФ просит правительство о праве ограничивать выдачу кредитов

Москва, 20 марта. Банк России и Правительство РФ обсуждают возможность дать финансовому регулятору право ограничивать банкам выдачу кредитам гражданам, которые уже имеют долги.

Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в некоторых странах такие ограничения уже применяются. Людям, которые слишком обременены долгами, отказывают в выдаче кредита, либо банкам устанавливаются специальные квоты на количество таких ссуд, объяснила Набиуллина.

«У нас такого права законодательного нет, мы сейчас с правительством ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое право появилось, и мы бы тогда им, действительно, воспользовались», — обратила внимание представитель регулятора.

По ее словам, ЦБ уже сейчас принимает мер, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты гражданам, которые уже имеют задолженности. Набиуллина рассказала, что для таких заемщиков введены специальные повышающие надбавки к коэффициентам риска по кредитам.

Центробанк РФ ранее повысил ключевую ставку на 0,25%, до 4,5%, напоминает «ФедералПресс».

Эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова объяснила, как решение регулятора повлияет на граждан и бизнес.