Тюменца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство под Екатеринбургом

Екатеринбург, 20 марта. Суд вынес приговор по делу об убийстве трех человек. Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного заключения, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии правоохранителей и суда, тюменец убил трех своих родственников — брата, его жену и 21-летнюю дочь. Преступник не тронул только младенца, который в этот день также находился в доме. В рамках расследования были собраны неопровержимые доказательства, мужчина признал свою вину. По его словам, на убийство он решился из-за длительного межличностного конфликта.

Жительница Красноярска убила и расчленила молодого сожителя, а после пыталась избавиться от его тела, сообщала газета A42.ru. Инцидент произошел во время пьяного застолья. Между возлюбленными вспыхнул конфликт, и женщина ударила сожителя ножом в грудь.