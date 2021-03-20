Аналитики оценили влияние ключевой ставки на стоимость ипотеки

Москва, 20 марта. Повышение ключевой ставки Банком России станет для финансовых организаций сигналом ужесточения кредитно-денежной политики и приведет к росту ставок по ипотеке.

Такую точку зрения выразили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в перспективе банки могут действовать, не дожидаясь дальнейшего повышения ключевой ставки. При этом решение Центробанка затронет лишь собственные программы кредитных учреждений, тогда как по программам с господдержкой ставки останется прежними, уточнил эксперт.

Сергей Гордейко, представляющий компанию «Русипотека», считает, что теперь у банков появились основания поднять ставки по кредитам. Однако будет ли этот тренд массовым сказать нельзя. По словам Гордейко, часть банков повышает ставки примерно на 0,5%.

Повышение ключевой ставки на 0,25% не окажет заметного влияния на стоимость ипотеки, считает директор по развитию девелоперской компании «А101» Дмитрий Цветов. Он ожидает, что повышение ставок будет незначительным и не скажется на доступности жилья.

Правительство РФ в прошлом году в целях поддержки рынка и повышения доступности жилья ввело программу льготной ипотеки под 6,5%, что вызвало ажиотажный спрос на недвижимость. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее допустила продление программы до конца 2021 года, но только в определенных регионах.

Центробанк поднял ключевую ставку до 4,5 %, напоминает «ФедералПресс».