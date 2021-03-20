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Экономика

Аналитики оценили влияние ключевой ставки на стоимость ипотеки

Аналитики оценили влияние ключевой ставки на стоимость ипотеки

Москва, 20 марта. Повышение ключевой ставки Банком России станет для финансовых организаций сигналом ужесточения кредитно-денежной политики и приведет к росту ставок по ипотеке.

Такую точку зрения выразили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в перспективе банки могут действовать, не дожидаясь дальнейшего повышения ключевой ставки. При этом решение Центробанка затронет лишь собственные программы кредитных учреждений, тогда как по программам с господдержкой ставки останется прежними, уточнил эксперт.

Сергей Гордейко, представляющий компанию «Русипотека», считает, что теперь у банков появились основания поднять ставки по кредитам. Однако будет ли этот тренд массовым сказать нельзя. По словам Гордейко, часть банков повышает ставки примерно на 0,5%.

Повышение ключевой ставки на 0,25% не окажет заметного влияния на стоимость ипотеки, считает директор по развитию девелоперской компании «А101» Дмитрий Цветов. Он ожидает, что повышение ставок будет незначительным и не скажется на доступности жилья.

Правительство РФ в прошлом году в целях поддержки рынка и повышения доступности жилья ввело программу льготной ипотеки под 6,5%, что вызвало ажиотажный спрос на недвижимость. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее допустила продление программы до конца 2021 года, но только в определенных регионах.

Центробанк поднял ключевую ставку до 4,5 %, напоминает «ФедералПресс».

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