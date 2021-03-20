Партию вакцины от COVID-19 доставили в медпункты танковой армии ЗВО

Москва, 20 марта. Очередную партию отечественной вакцины от коронавируса доставили в медицинские пункты танковой армии Западного военного округа.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что отечественный препарат от COVID-19 был доставлен в госпитали Западного военного округа в Москве, Подмосковье, Нижегородской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областях. Более двух тысяч доз вакцины привезли в специализированных контейнерах в сопровождении медицинских специалистов.

В первую очередь препарат получат участники парадов и шествий, военные медики, которые принимают непосредственное участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Перед вакцинацией медики оповещают солдат и офицеров о влиянии вакцины на организм человека. Прививку делают на добровольной основе.

Ранее стало известно, что немецкий политик поддержал идею изготовления российского препарата «Спутник V» на территории ФРГ. Стоит напомнить, что Германия присоединилась к европейскому бойкоту вакцины AstraZeneca вслед за Италией и Нидерландами, пишет «Царьград».