Женщина стала жертвой стрельбы в ночном клубе в Далласе

Вашингтон, 20 марта. Неизвестный стрелок открыл огонь в ночном клубе Pryme в американском городе Даллас. В результате погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

На месте происшествия работает полиция. По предварительным данным, злоумышленник начал стрелять после ссоры между двумя группами посетителей ночного заведения. В итоге ранения получили шесть человек. Всех их доставили в больницу. Жизнь одной пострадавшей врачам спасти не удалось.

В февраля ФАН сообщал о ЧП со стрельбой в клинике Баффало в штате Миннесота. Тяжелые ранения получили пять человек. Подозреваемый был задержан полицией. Им оказался 67-летний местный житель по имени Грегори Пол Ульрих.